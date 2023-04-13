До 50 штурмов ежедневно. За две недели в районе Бахмута РФ потеряла почти 4500 «вагнеровцев» и кадровых военных убитыми и ранеными 13 апреля, 13:56 ВСУ ежедневно отбивают десятки попыток штурма россиян в районе Бахмута (Фото:Oleksandr Klymenko/File Photo/Reuters)

На данный момент наиболее ожесточенные бои идут в районе Бахмута, ежедневно ВСУ отбивают на этом направлении до 50 попыток штурма российских оккупантов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

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«На сегодняшний день наиболее тяжелым остается Бахмутское направление, где противник продолжает наступательные действия в центрально части города Бахмут, а также в направлении на н.п. Богдановка и Иванковское с целью окружить город с севера и юга. Для усиления наступательного потенциала в район Бахмута с Авдеевского направления перемещена часть сил и средств противника. Каждый день в районе Бахмута он осуществляет от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий», — отметил он.

Громов добавил, что при этом командование оккупационных войск РФ не обращает внимания на огромные потери своих военных.

По словам представителя Генштаба ВСУ, за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4500 «вагнеровцев» и военнослужащих регулярной армии РФ.

Бои за Бахмут продолжаются с июля прошлого года.

11 апреля пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг утверждение хозяина кремлевской ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что оккупанты контролируют «более 80%» Бахмута Донецкой области.

До этого он сообщал, что из-за тяжелых потерь среди боевиков ЧВК Вагнера в Бахмут перебрасывают элитные подразделения оккупантов.



