«Безумная мясорубка». Экс-командир Азова заверил, что энергия вагнеровцев на бахмутском направлении уже исчезла 2 января, 17:13 Украинские военные готовятся стрелять из миномета на окраине Бахмута, 30 декабря (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Экс-командир полка Азов Максим Жорин в интервью RADIO NV рассказал о сумасшедших потерях россиян под Бахмутом и заверил, что энергия вагнеровцев на бахмутском направлении уже исчезла.

«Я могу вас заверить, что вся та инициатива, вся энергия, которая была у вагнеровцев на этом направлении, уже исчезла. И количество их потерь просто безумно на донецком направлении. Вокруг Бахмута куча трупов зэков лежат, которые никто не уносит, никто не убирает. И уже некоторое время они не могут добиться никакого успеха», — заявил Жорин RADIO NV.

Видео дня

По словам экскомандира полка Азов, вагнеровцам на бахмутском направлении «отдали абсолютно все: артиллерию, авиацию, у них был безлимитный БК, им отдали всех тех зеков, которых они собирали и туда перебрасывали». Однако, несмотря на полное обеспечение потребностей в ресурсах, они могли продвигаться лишь очень медленно.

«Очень много рассказывали, когда захватят какой-нибудь дом или улицу, но на этот момент они даже этого результата уже показать там не могут. Надеюсь, что в ближайшее время инициатива на этом направлении перейдет к нашей стороне, будет возможность уже продвигаться вперед. В плане стабилизации все процессы на бахмутском направлении уже прошли», — сказал он.

По словам Жорина, в начале наступления вагнеровцев на Бахмут еще казалось, что они преследуют и политические, и военные цели, но в конце «было впечатление, что задача „вагнеровцев“ просто устроить какую-то сумасшедшую мясорубку, в которой уничтожить максимальное количество людей, причем с обеих сторон».

По данным пресс-секретаря Восточной группировки войск Сергея Череватого, за прошлые сутки, 1 января, в районе Бахмута были уничтожены 213 военных РФ, еще 87 были ранены.