В Бахмуте ВСУ выполняют две главные задачи: стало известно, какие именно 7 марта, 07:55 Украинские военные на БТР M113, район Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Держа оборону Бахмута Донецкой области, ВСУ выполняют две главные задачи. Цели защитников остаются прежними.

Об этом в интервью Radio NV заявил спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый.

Первая задача, по его словам, — не дать противнику системно прорвать украинскую оборону, достичь стратегического успеха, чтобы зайти в тыл Сил обороны, окружить войска, стремительно прорваться с целью оккупации всей Донецкой области.

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Вторая задача, рассказал Череватый, состоит в том, чтобы наносить захватчикам максимальное поражение в личном составе и технике, стачивая боевой потенциал и снижая боевой дух, морально-психологическое состояние его личного состава.

Описывая тактику противника, полковник рассказал, что наемники ЧВК Вагнер волна за волной пытались истощать украинские позиции, «неся невероятные потери, под страхом смерти».

«И это постоянно требовало максимальной концентрации наших войск, потому что нужно наблюдать за полем боя, особенно в осенне-зимний период, когда они под прикрытием местности и плохой погоды пытались за волной волны подходить и навязывать ближний бой», — сказал Череватый.

Таким экстенсивным путем, отметил военный, противнику удавалось продвигаться на определенные незначительные территории, апогеем чего стало взятие «просто фантастическими потерями» небольшого поселка Соледар.

«Поэтому мы все это время пытались наносить им максимальный ущерб, максимальные потери. Думаю, все, что могли максимально сделать, наши военнослужащие сделали», — отметил Череватый.