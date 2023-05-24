Сырский: Силы обороны имеют успехи на флангах Бахмута, операция продолжается 24 мая, 10:13 Вид на Бахмут, где продолжаются бои, 21 мая 2023 года (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские военные в Бахмуте продолжают оборонительную операцию.

Об этом он сообщил в Telegram в среду, 24 мая.

Генерал опубликовал видео с пленным российским наемником из ЧВК Ветеран, которого взяли в плен на Бахмутском направлении. Ситуацию в городе он описал кратко.

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«Силы обороны продолжают оборонительную операцию и имеют успехи на флангах Бахмута», — написал Сырский.

Накануне замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за сутки активность наступательных действий российских оккупантов на направлении «несколько снизилась», а Силы обороны имеют незначительные продвижения по флангам на севере и юге от Бахмута.

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины отвергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ продолжают находиться в городе.

21 мая Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города. Сырский также заявил, что Силы обороны приближаются к тактическому окружению города.