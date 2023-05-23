Бахмут. ВСУ имеют незначительные продвижения по флангам на севере и юге, в пригороде идут бои — Минобороны 23 мая, 10:17 Вид на Бахмут, где продолжаются бои, 21 мая 2023 года (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via)

Украинские военные имеют незначительные продвижения по флангам на севере и юге от Бахмута Донецкой области. За эти сутки активность наступательных действий российских оккупантов на направлении «несколько снизилась».

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр во вторник, 23 мая.

По ее словам, Силы обороны контролируют юго-западную окраину города в районе Самолет. На отдельных участках россияне в обороне, несут большие потери, но интенсивность обстрелов со стороны РФ остается высокой, говорит Маляр.

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«В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль. В пригороде продолжаются бои, враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается», — добавила замглавы Минобороны.

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в очередной раз заявил, что его боевики якобы полностью захватили Бахмут Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют небольшую часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.

22 мая в Минобороны сообщили, что защитники Украины контролируют в Бахмуте «определенные объекты» и частный сектор в районе Самолет. Бои на направлении