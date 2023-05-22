Бои за Бахмут. Россияне зачищают захваченные районы города, Украина выиграла время для «определенных действий» — Минобороны 22 мая, 12:53 Вид на Бахмут, где продолжаются бои, 21 мая 2023 года (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via)

Украинские военные контролируют в Бахмуте «определенные объекты» и частный сектор в районе Самолет по состоянию на полдень 22 мая. Бои на направлении продолжаются.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, со вчерашнего дня ситуация существенно не изменилась. Продолжается борьба за господствующие высоты на флангах — севере и юге пригорода. ВСУ не дают россиянами там закрепиться.

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«Враг осуществляет зачистку в районах города, взятых им под контроль. Стягивает дополнительные силы и средства. Оборона Бахмута свои военные задачи выполняет. Наступательный потенциал врага существенно снижен, нанесены огромные потери», — говорит Маляр.

Она заявила, что Украина «выиграли время для определенных действий, о которых можно будет рассказать позже».

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в субботу, 20 мая, заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

По словами президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ продолжают находиться в городе.

21 мая Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города. Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют незначительную часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.