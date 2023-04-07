Украинские пограничники показали, как выглядит «дорога жизни» в Бахмут — видео 7 апреля, 14:57 Дожди размыли дорогу в Бахмут, военная техника застревает в грязи (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

Украинские пограничники показали, как сейчас выглядит так называемая «дорога жизни» в Бахмут, за который продолжаются ожесточенные бои.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram Госпогранслужбы.

Дорогу размыло дождями, и она превратилась в грязь. Тяжелая военная техника застревает в грязи, в Бахмут может проехать только спецтехника.

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На видео украинский военный рассказывает, что в грязи застряла бронированная машина канадского производства.

Ее помогла вытянуть тяжелая бронированная техника ВСУ.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.

Британская разведка сообщила, что в последние дни российские оккупационные войска получили новый импульс в боях за Бахмут.

По данным ведомства, РФ добилась дальнейших успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка.

В ВСУ заявили, что ситуация сложная, но оккупанты не добились «стратегического успеха».