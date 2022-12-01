«Мертвая земля усеяна трупами россиян». Казанский — о боях за Бахмут, напоминающих кадры фильма На Западном фронте без перемен. Интервью 1 декабря, 15:01 Эксклюзив НВ Украинские военные из РСЗО Ураган обстреливают позиции врага в Донецкой области, 29 ноября 2022 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

Территория вокруг Бахмута выглядит, как в фильме На Западном фронте без перемен, говорит блогер и журналист Денис Казанский.

По его словам, большая плотность продолжающегося месяцами артиллерийского огня привела к тому, что земля стала «мертвой» — не осталось ни построек, ни деревьев. А клочок территории, на котором россияне пытаются наступать, усеян телами россиян.

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Как идут бои за Бахмут и чем живут жители Донецкой области, Казанский рассказал в интервью Радио НВ.

— Российские военкоры в последнее время много кричат о каких-то успехах оккупантов под Бахмутом, а по факту они уже месяц топчутся на окраинах. Что мы видим из тех сообщений, поступающих из-под Бахмута о ситуации там?

— Я сейчас как раз нахожусь в Донецкой области и могу сказать, что на самом деле даже те военкоры уже очень не пишут, что там есть какие-то успехи, потому что всем очевидно, что этих успехов у них нет.

Есть очень много видео, которые наши военные снимают с квадрокоптеров. На этих видео видны те позиции «вагнеровцев», точнее клочок земли перед Бахмутом, где они пытаются наступать. Там просто все усеяно их мертвыми телами, которые они даже не забирают, ими завалена вся серая зона. Они ходят в бессмысленные лобовые атаки и в этих атаках несут огромные потери.

Но поскольку это именно «вагнеровцы», это наемники и те зэки, которых освободили из колоний, их никому не жаль. Видимо, и создавали это формирование для того, чтобы максимально безжалостно использовать живую силу. Это мы и видим под Бахмутом.

— Как эти атаки выглядят, что о них рассказывают? Насколько мы понимаем, там сборная солянка из «вагнеровцев», зэков, «чмобиков», «ополченцев». У каждого там свои роли?

— О таких нюансах лучше спрашивать военных. Это выглядит просто как нашествие, когда пехота идет фактически по открытой местности, потому что там не осталось даже всех этих посадок и небольших рощ, которые раньше были, деревьев, среди которых можно было спрятаться. Во-первых, сейчас опало листья, а во-вторых, сами деревья уже уничтожены.

Там такая плотность огня… Возможно, вы видели фотографии оттуда, на днях были опубликованы, и сравнение с фотографиями Первой мировой войны, когда совершенно голая мертвая земля, на которой уничтожено все живое, не осталось ничего: ни построек, ни деревьев. Большая плотность артиллерийского огня продолжается месяцами. И кто видел фильм На Западном фронте без перемен (кто не видел, советую посмотреть), там изображена Первая мировая война, но штурм Бахмута очень напоминает эти кадры с Первой мировой войны. Фактически, эти сцены фильма На Западном фронте без перемен можно смотреть сейчас под Бахмутом в режиме реального времени в жизни.

— Они реально обращаются к тактике начала XX века?

— Да. Думаю, что это видно и по результатам — фронт не передвигается, они нарыли окопов и просто сидят. Как говорится, это бессмысленная гибель людей. Они зашли, захватили какую-то территорию и пытаются ее сейчас удержать, ведут уже позиционные бои, в которых несут очень большие потери.

Самое главное, что никто не может, я думаю, даже в самой России объяснить, зачем это. Я слежу за их пропагандистами, за месседжами, которые они распространяют в своих телеэфирах. Они постоянно, в каждом новом эфире, пытаются придумать еще какую-то новую причину, почему все продолжается, почему это все необходимо. Но оно звучит очень неубедительно, и они выглядят как посмешище.

Мне кажется, что в России всем очевидно, что это совершенно бессмысленный конфликт, который принес им только потери во всем: имиджевые, человеческие, экономические. Любая война может считаться успешной, если позиция страны после войны [хуже], чем прежде. А мы точно уже знаем, как бы это ни закончилось, что позиция России будет ослаблена по сравнению с тем, какой она была накануне февраля 2022 года. Эта война однозначно проиграна. Зачем она продолжается, зачем эти дальнейшие бессмысленные потери, абсолютно никто не может объяснить.

— Берут ли там сейчас кого-нибудь в плен и что рассказывают эти русские?

— Конечно, время от времени берут. Публикуются все эти интервью с пленными, вы можете их посмотреть, их очень много. Снимают сами солдаты, некоторые блогеры. Россияне рассказывают почти одно и то же на этих видео, особой разницы нет.

— Рассказывают, как их бросали на это все?

— Да. Мобилизированные жалуются, что их просто используют, бросают на убой. Они, когда и не попадают в плен, тоже постоянно записывают эти видео. Очень много таких обращений от российских мобилизованных, записывающих видео где-то с передовой. Говорят, что их без подготовки, без оружия, без амуниции бросили на убой. Командиры первыми убежали и там просто хаос, огромные потери.

— Им это может помочь? Учитывая все реалии России и то, что там вообще никогда ни на кого не обращали внимания, жизнь человека не стоит ничего, каков смысл этих видео?

— Просто нет никаких других механизмов, ведь это не правовое государство. Жаловаться некуда, законы не работают, поэтому единственное, что остается, — это «челобитная царю», старый жанр, который использовался еще со времен Ивана Грозного, а может, и раньше.

И сейчас не только эти солдаты, но и российское общество пытается постоянно говорить, когда что-то случается: они пытаются такие обращения к царю, обращения к губернатору или еще к кому-то записывать. Скажем так, это единственная надежда, что-то вообще изменить и достучаться.

Да, в большинстве случаев это не помогает, но в каких-то отдельных моментах, когда возникает какой-то скандальный резонанс, на них хотя бы обращают внимание. Власти тоже как-то вынуждены реагировать на такие наиболее вопиющие случаи. То есть хоть какая-то надежда спастись, по крайней мере, они так считают. Других путей у них просто нет.

— Сейчас уже наступили морозы. Что происходит с наступлением зимы в Донецкой области? Остались ли люди и как они живут?

— Разная ситуация. Здесь понятие прифронтового города достаточно условное. Например, Покровск — это город, который расположен в 40 километрах от линии фронта, но он абсолютно живой, полно людей, все работает, свет бывает, наверное, чаще, чем в Киеве. Этот город никак не отличается от обычного украинского города где-то в другой области, хотя здесь очень близко фронт.

Например, Славянск, когда были бои за Лиман и Святогорск летом, туда прилетало очень много, почти каждый день. Славянск почти весь эвакуировался, люди уехали, он был пустой, очень мрачный. Потом, когда отбили Лиман и враг бежал в Луганскую область, люди начали возвращаться. Летом было очень мало людей, сейчас стало заметно больше, снова начали открываться заведения, магазины.

Люди стараются все же оставаться в своих домах до последнего. Когда к городу подходят боевые действия, когда полностью исчезает цивилизация, какие-то коммунальные услуги, только тогда люди начинают уезжать. А так пытаются жить, пока есть какие-нибудь более-менее нормальные условия.