«Боги, а не люди». Какой ценой ВСУ удерживают Бахмут и почему битву за город уже называют крупнейшим сражением этой войны 25 октября, 14:29 Сюжет На окраинах Бахмута украинские военные, вооруженные ПЗРК, готовятся ударить по российской авиации, 5 октября 2022 (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Город Бахмут Донецкой области, довоенное население которого достигало 80 тыс. человек, несколько месяцев остается самой горячей точкой боев за Донбасс и на фронте в целом — это единственное крупное направление, где все еще пытаются наступать войска РФ.

«Как и каждый день в течение как минимум трех месяцев, россияне штурмуют Бахмут так, словно завтра не наступит никогда. Фактически, если судить по количеству участников боевых действий — и убитых там россиян — битва за Бахмут станет, вероятно, самым крупным сражением этой войны», — написал австрийский военный аналитик Том Купер в своем недавнем обзоре ситуации на фронте от 23 октября.

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НВ собрал главное, что важно знать о ситуации в районе Бахмута и о том, какой ценой украинские войска отстаивают город неделю за неделей — вопреки жестокому натиску, который обрушивает здесь на подразделения ВСУ российская армия и наемники ЧВК Вагнера.

Стратегический город и потенциальный трофей Пригожина: почему за Бахмут бьются так ожесточенно

«Очень тяжелые бои» — короткая фраза, которая чаще всего звучит в сводках представителей Генштаба ВСУ и президента Владимира Зеленского, когда речь идет о Бахмуте. В своих октябрьских вечерних обращениях глава государства не раз подчеркивал, что именно Бахмут и расположенный к северу от него Соледар остаются самыми горячими точками на передовой.

18 октября замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что россияне «уже пятый раз с начала полномасштабного вторжения» поставили своим войскам срок, когда они должны выйти на границы Донецкой области. Бахмут играет в этом наступлении ключевую роль: согласно обновленным планам, оккупанты рассчитывали захватить его до конца октября. «И поэтому, действительно, там сейчас очень горячие бои происходят. Это очень тяжелые бои», — рассказала Маляр.

«Бахмут является точкой входа в ту часть Донецкой области, которую все еще удерживают украинские войска. Его захват также принес бы России победу после унизительного разгрома на севере (в Харьковской области — прим. ред). В течение последних трех месяцев россияне непрерывно обстреливают Бахмут», — писала New York Times еще месяц назад, в конце сентября. Тогда издание сопоставляло Бахмут по стратегическому значению с Лиманом — еще одним городом Донецкой области, который ВСУ все же сумели освободить. NYT предполагала, что борьба за оба города тесно связана со «стратегическим позиционированием обеих сторон до того, как линия фронта застопорится в холодную погоду». Если Бахмут, как и Лиман, к зиме останется под контролем Украины, «силы Киева будут готовы отвоевать утраченные территории [Донбасса] в грядущие месяцы». Если же город окажется под российской оккупацией, а войска РФ получат здесь подкрепление, под растущей угрозой и более частыми обстрелами окажутся еще два крупных города Донецкой области — Краматорск и Славянск.

Схожие оценки в недавнем интервью Радио НВ озвучил и журналист Юрий Бутусов. «Падение Бахмута приведет к тому, что нам придется уйти из большого района. Это создаст угрозу потери Соледара, Северска, — напомнил Бутусов. — Это позволит врагу продвинуться. Бахмут — это важный рубеж обороны. Противник значительно усилит свои возможности для продвижения в направлении Славянска, Краматорска, Константиновки. Поэтому Бахмут имеет для нас стратегическое значение».

В то же время, как написала 22 октября о битве за Бахмут The Washington Post, после беспорядочного отступления россиян из расположенного северо-западнее Изюма, для РФ это наступление «больше не является частью какой-либо скоординированной военной операции». Напротив, «повар Путина» Евгений Пригожин бросает в бой под Бахмутом все новые и новые волны наемников ЧВК Вагнера скорее ради «политической выгоды — захвата Бахмута в качестве военного трофея» на фоне того, что регулярная армия Владимира Путина вынуждена отступать либо обороняться на всех других участках фронта.

Инфографика: ISW

«Боги, а не люди»: какой ценой ВСУ сдерживают врага и что происходит в боях за Бахмут сейчас

По словам Бутусова, фактически бои за Бахмут начались еще в мае. «И все это время противник подползает в город, — напоминает журналист. — Ситуация серьезная, ничего успокаивающего там нет. Противник фактически в пригороде Бахмута. Существует реальная угроза того, что им удастся зацепиться за город и захватить его часть».

По состоянию на конец октября, как описывает ситуацию австрийский аналитик Том Купер, «бои идут от Соледара и Бахмутского на севере вниз по восточной и южной стороне Бахмута: в основном по дороге Т0504, в Иванграде и Опытном».

Ситуация в районе Бахмута на карте ISW, голубым обозначены территории, которые ВСУ удалось освободить / Инфографика: ISW

Основу украинских сил в районе Бахмута составляют подразделения 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского, 93-й механизированной бригады Холодный Яр и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, как указывает Купер, недавно ВСУ перебросили в этот район дополнительные подразделения «и отправили большое количество артиллерии, что, как сообщается, блокирует движение российских подкреплений и мешает их снабжению по направлению к Попасной».

С российской стороны наступление на Бахмут во многом полагается на силы наемников ЧВК Вагнера, спонсируемых Евгением Пригожиным — включительно с заключенными, которых он набрал по российским тюрьмам. «Туда [в район Бахмута и Соледара] бросили „зеков“ с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте содержат не только деньгами, но и обещанием амнистии», — напомнил Владимир Зеленский 17 октября. При этом все российские штурмы на бахмутском направлении активно поддерживают ударами с воздуха Воздушно-космические силы РФ, напоминает Том Купер. В качестве примера он приводит данные за 21 и 22 октября, когда сообщалось о 16−17 «волнах» атак Су-25, обстреливающих украинские позиции в стиле «пли и молись» (англ. spray and pray — военный термин, предполагающий выпуск полной обоймы беспорядочным огнем в надежде поразить противника хотя бы частью выстрелов из оружия/орудия).

Военные ВСУ в Бахмуте, октябрь 2022 / Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Что означает такая испепеляющая тактика атак для украинских военных, которые на этом участке уступают россиянам в численности и вооружениях, в своем репортаже от 22 октября о боях за Бахмут детально описала The Washington Post.

По словам военнослужащих 93-й бригады Холодный Яр, с которыми пообщались журналисты WP, на фоне постоянных обстрелов и массированных атак врага им приходится полагаться на более хитроумную тактику с использованием наблюдательных дронов, а также экспериментировать с оружием — пытаясь подручными средствами переоснащать беспилотники, противотанковые мины и другое вооружение, чтобы повысить его эффективность в бою.

«Честно говоря, нам просто приходится [проявлять военную смекалку], — говорит Влад, один из военнослужащих бригады, обороняющей Бахмут. — У россиян есть солдаты, есть оружие, есть все. Мы должны быть умнее».

25-летний Дмитрий, командир одного из подразделений 93-й бригады ВСУ, служит в украинской армии уже четыре года, однако называет битву за Бахмут одной из «самых опасных», в которых ему приходилось участвовать. Он рассказывает, как накануне ночью российские войска открыли по их позициям огонь из минометов и кассетными боеприпасами. «Мы не в первый раз попадаем под обстрел, но сейчас все по-другому», — отмечает Дмитрий.

При этом российские командиры бросают в бой своих людей под Бахмутом без оглядки на жизни, и наемники ЧВК Вагнера фактически становятся «пушечным мясом», подтверждают рассказы военнослужащих ВСУ, которые журналисты WP собрал на четырех разных позициях украинской армии в этом районе.

«Они обращаются с ними как с одноразовыми солдатами», — говорит 24-летний Владимир, командир самоходной артиллерийской установки, ожидая, пока корректировщики сообщает ему о новой цели — как правило, это вражеская пехота.

«Если мы обстреливаем их позиции, то они снова и снова толкают своих людей вперед, — рассказывает еще один военнослужащий ВСУ. — Они хотят нас выкурить, а затем обстрелять из артиллерии».

И хотя тяжелые потери несут обе стороны, защитники Бахмута оценивают потери российских сил как «значительные». Операторам дронов 93-й бригады ВСУ приходилось видеть, как российские наемники буквально спотыкаются о тела павших товарищей, пытаясь продвигаться вперед. «Число [убитых] с их стороны большое, потому что они не относятся к ним [своим военнослужащим] как к людям», — говорит Михаил, 25-летний солдат из 93-й бригады.

Представление о том, в каких условиях ВСУ приходится оборонять Бахмут, дает недавнее видео, обнародованное Минобороны Украины.

«Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве при Вердене или на Сомме. Это окопы под Бахмутом Донецкой области, которые украинская пехота уже несколько месяцев удерживает под шквальным огнем рашистов», — рассказали в украинском ведомстве.



Аналогичные сведения о боях за Бахмут приводят и украинские журналисты. «Там атакуют и „кадыровцы“, и „вагнеровцы“, зеки. Очень много у них потерь. Наши [военные] постоянно выкладывают видео, где они лежат — по 10 тел мертвых оккупантов. Они несут огромные потери, но все равно бьются лбом в эту оборону. Так же в Авдеевке восемь месяцев бьются. Там уже тысячи людей просто пали с их стороны, они продолжают просто идти и идти», — рассказал в интервью Радио НВ журналист Денис Казанский.

Он также напомнил, что одновременно с украинскими позициями от массированных ударов россиян страдает и сам Бахмут. «Я совсем недавно там был. Город постоянно под обстрелами, постоянно слышны разрывы в разных частях города. Постоянно прилетают либо мины, либо более тяжелый калибр», — констатировал Казанский.

Юрий Бутусов, в свою очередь, подтвердил НВ озвученную WP оценку о том, что украинским защитниками Бахмута приходится выстаивать под напором атак превосходящих сил врага — и с существенно меньшим боекомплектом.

«У противника в этом районе есть тактическая инициатива. Есть потому, что сейчас продолжаются активные боевые действия в Харьковской области, в Херсонской. Там сосредоточены наши основные ресурсы, в том числе средства поражения, снаряды, ракеты, — напомнил Бутусов. — Поскольку у России большое преимущество в боеприпасах, к сожалению, боекомплектов не хватает именно на донбасском направлении — не только в районе Бахмута, но и в районе Авдеевки, Марьинки. Противник, пользуясь этим, навязывает нам инициативу и сосредотачивает артиллерию, большие силы, танки для того, чтобы выбивать нашу героическую пехоту. И шаг за шагом они протискивают [оборону]».

Военнослужащий ВСУ в Бахмуте, октябрь 2022 / Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Тем не менее, Генштаб ВСУ ежедневно лаконично сообщает об очередных штурмах оккупантов, которые были отбиты на бахмутском направлении — как и в утренней сводке 25 октября. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко также подтвердил, что попытки россиян прорвать оборну города пока неудачны. «Ситуация в самом Бахмуте и в целом на Бахмутском направлении остается крайне напряженной. Но все попытки врага зайти в город, прорвать оборону наших защитников неудачны, враг терпит огневое поражение и ежесуточно отходит, несет потери в живой силе», — заявил Кириленко на брифинге 24 октября.

Более того, 20-е числа октября принесли хотя и полуофициальные, но ошеломляющие новости из-под Бахмута: силам ВСУ удалось отбросить врага от восточной окраины города и освободить территорию бетонного завода, расположенного в 2,5 км к востоку от центра Бахмута. Этот факт в своей сводке по итогам 24 октября подтвердил Институт изучения войны, напоминая об обнародованном в соцсетях видео, где украинские военные находятся на территории завода.

Обсуждая факт вытеснения россиян с восточной окраины Бахмута, военный журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Репке напоминает, что за территорию бетонного завода российские войска сражались несколько месяцев. Тогда как ВСУ удалось отбросить врага с этого объекта за 48 часов.

Локальный успех ВСУ в районе Бахмута, как и сложную для украинских сил ситуацию на этом участке, подтвердил 24 октября советник ОП Алексей Арестович.

«Под Бахмутом с нашей стороны воюют боги, а не люди. Тяжелейшие бои, траншейная война Первой Мировой отдыхает», — написал Арестович. Он напомнил, что на бахмутском направлении противник имеет «локальное кратное превосходство в артиллерии и живой силе». «И тем не менее, наши не просто выстояли — отбросили противника. Прошли вперед», — отметил Арестович.

Удастся ли россиянам взять город: прогнозы развития боев на бахмутском направлении

Аналитики Института изучения войны (ISW) называют «абсурдным» недавнее утверждение Евгения Пригожина о том, что крайне медленный темп наступления его ЧВК в районе Бахмута — по 100−200 м в день, как заявил сам олигарх — якобы является нормальным для современной войны.

«Темпы недавних контрнаступлений украинских войск — особенно в Харьковской области в первые дни после того, как ВСУ освободили Балаклею — противоречат оправданиям Пригожина», — подчеркивают аналитики ISW.

Боец ВСУ на украинской технике в окрестностях Бахмута / Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Однако это не облегчает ежедневные реалии боев для украинских защитников Бахмута. «Конечно, бои идут ожесточенные. Наши воины стараются сделать все, чтобы не уступить, даже при условии столь тотального, большого, многократного преимущества в боеприпасах. Но удерживать это очень тяжело. За Бахмут нас ожидают очень серьезные и еще более жестокие бои, чем сейчас», — допустил в интервью НВ главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

И все же даже если допустить, что украинским силами придется отойти из Бахмута, россияне не смогут развить из этого условного успеха значительное наступление на Донбассе, убеждены эксперты ISW — слишком много других провалов допустила армия РФ ранее.

«Захват россиянами Бахмута — хотя он и маловероятен, с учетом того, как российские войска тратят недели, набрасываясь на крошечные окрестные поселения — уже не смог бы послужить поддержкой каких-либо более масштабных усилий [РФ] по достижению первоначальных целей этой фазы кампании, поскольку он не будет поддержан наступлением со стороны Изюма на севере», — уверены специалисты Института изучения войны, называя нынешние упорные попытки россиян взять Бахмут фактически бессмысленными с оперативной точки зрения.

Аналогично WP пишет, что хотя отступление ВСУ из Бахмута дало бы россиянам повод для символического торжества и заявления о «победе» на фоне продолжающихся поражений, стратегическое взятие города для России далеко не столь очевидно. «Теоретически захват Бахмута сделал бы россиян еще на шаг ближе к более крупным Краматорску и Славянску, однако мало что свидетельствует о способности россиян атаковать их сейчас», — заключает издание.