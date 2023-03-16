Защитники Бахмута рассказали, как «охотятся» на авиацию войск РФ — видео

16 марта, 11:58
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В ВСУ показали момент уничтожения авиации РФ в Бахмуте (Фото:Скриншот видео Сухопутных войск ВСУ/Facebook)

В ВСУ показали момент уничтожения авиации РФ в Бахмуте (Фото:Скриншот видео Сухопутных войск ВСУ/Facebook)

Украинские военные, которые держат оборону Бахмута, рассказали об «охоте» на авиацию оккупационных войск РФ.

Видео разместили на странице Сухопутных войск ВСУ.

Военные рассказали, что вражеская авиация часто залетает в город, это могут быть самолеты и вертолеты оккупантов.

Видео дня

Бойцы Сил обороны Украины сбивают ее из ПЗРК. Они пояснили, что российская авиация пытается залетать в солнечную погоду, чтобы украинским военным было сложнее сбить ее.

Они добавили, что важно выбирать правильные позиции, так как авиацию легче обнаружить визуально, чем по звуку двигателей.

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На видео также зафиксирована работа ПЗРК Игла, которой уничтожили российский самолет.

https://www.facebook.com/UALandForces/videos/6128176963892328/

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Российская авиация Бахмут Война России против Украины

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