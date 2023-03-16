Защитники Бахмута рассказали, как «охотятся» на авиацию войск РФ — видео 16 марта, 11:58 В ВСУ показали момент уничтожения авиации РФ в Бахмуте (Фото:Скриншот видео Сухопутных войск ВСУ/Facebook)

Украинские военные, которые держат оборону Бахмута, рассказали об «охоте» на авиацию оккупационных войск РФ.

Видео разместили на странице Сухопутных войск ВСУ.

Военные рассказали, что вражеская авиация часто залетает в город, это могут быть самолеты и вертолеты оккупантов.

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Бойцы Сил обороны Украины сбивают ее из ПЗРК. Они пояснили, что российская авиация пытается залетать в солнечную погоду, чтобы украинским военным было сложнее сбить ее.

Они добавили, что важно выбирать правильные позиции, так как авиацию легче обнаружить визуально, чем по звуку двигателей.

На видео также зафиксирована работа ПЗРК Игла, которой уничтожили российский самолет.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.