Сырский показал, как украинские военные продвигаются на окраинах Бахмута — видео

30 мая, 13:11
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Украинские военные выполняют задачи на окраинах Бахмута (Фото:Скриншот видео Сырский/Telegram)

Украинские военные выполняют задачи на окраинах Бахмута (Фото:Скриншот видео Сырский/Telegram)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские военные продвигаются на окраинах Бахмута.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

«Окрестности Бахмута. Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага», — отметил он в описании к видео.

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Вероятно, задачи выполняют военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады.

Они продвигаются вдоль посадки и окоп российских оккупантов. Рядом лежат тела ликвидированных россиян, происходит зачистка.

Бойцы не сдерживают своих эмоций.

25 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть Бахмут Донецкой области до 1 июня.

По данным ВСУ, взамен бойцам ЧВК Вагнера в город заходят воздушно-десантные войска России и мотострелковые подразделения.

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Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что активность наступательных действий российских оккупантов на направлении «несколько снизилась», а Силы обороны имеют незначительные продвижения по флангам на севере и юге от Бахмута.

По ее словам, украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города. Сырский также заявил, что Силы обороны приближаются к тактическому окружению города.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

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