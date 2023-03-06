Дикий объяснил, что нужно, чтобы держать Бахмут длительное время 6 марта, 15:55 Автомобиль, эвакуирующий раненого из Бахмута в Краматорск, 3 марта (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV объяснил, что нужно, чтобы украинские военные смогли держать Бахмут длительное время.

В интервью Radio NV Дикий напомнил, что Бахмут с другими городами соединяли две трассы.

«Трасса на Славянск потеряна достаточно давно, и там орки уже закрепились. Они контролируют саму трассу. Трасса на Константиновку используется. Но она находится под очень плотным вражеским огневым контролем», — рассказал бывший командир роты батальона Айдар.

Видео дня

Он также сообщил, что враги уже контролируют одну из второстепенных дорог, которыми пользовались вместо основных трасс — дорогу на Хромово.

Поэтому подвоз в Бахмут боеприпасов, еды и воды, а также эвакуация оттуда раненых осложнены. Кроме того, украинским военным грозит оцепление.

«Если будут задействованы какие-то мощные резервы, в том числе с очень мощным артиллерийским сопровождением, и вытеснены враги хотя бы от одной из трасс… Это еще возможно. Но речь идет именно о том, что долго держать Бахмут в таких условиях, как сейчас, невозможно. Нужно ... переломить ситуацию вокруг одной из трасс и отодвинуть врага хотя бы на несколько километров от трассы, и тогда Бахмут снова сможет держаться длительное время», — объяснил Дикий.

6 марта во время заседания Ставки главного главнокомандующего президент и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонной операции в Бахмуте.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что у Зеленского и Залужного возникли разногласия по дальнейшей обороне Бахмута. Отмечалось, что еще несколько недель назад генерал рекомендовал президенту подумать об отводе сил обороны Украины из Бахмута «по тактическим соображениям».

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться оцепить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.

28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.

