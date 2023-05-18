«Переломный момент». Интервью с командиром подразделения Terra 3-й бригады — о результатах боев возле Бахмута и нетривиальных тактиках 18 мая, 20:45 NV Премиум Украинские военные на бахмутском направлении (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях на западных окраинах Бахмута Донецкой области, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Незадолго до этого сообщения бригады Radio NV пообщалось с Николаем Волоховым с позывным Абдула. Он — командир подразделения Terra в составе 3-й ОШБр. В интервью он рассказал об успехах в окрестностях Бахмута и тактике, благодаря которой удалось достичь результатов.

Видео дня