Огромные потери за небольшое продвижение. На сколько россиянам удалось продвинуться к Бахмуту — карта 13 декабря, 18:21 Украинские военные собираются стрелять из Града под Бахмутом, 7 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Один из главных osint-аналитиков войны России против Украины Def Mon опубликовал карту, которая показывает, на сколько россиянам удалось продвинуться с 31 августа по 11 декабря 2022 года.

4 декабря спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

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1 декабря блогер и журналист Денис Казанский рассказывал Радио НВ, что территория вокруг Бахмута выглядит, как в фильме На Западном фронте без перемен.

По его словам, большая плотность продолжающегося месяцами артиллерийского огня привела к тому, что земля стала «мертвой» — не осталось ни построек, ни деревьев. А клочок территории, на котором россияне пытаются наступать, усеян их телами.

То же самое в конце ноября рассказывал Радио НВ командир батальона Свобода Петр Бутченко. На вопрос о том, насколько велики человеческие потери у россиян, он ответил: «У них они колоссальные. Они даже не считают тела. Поля, посадки перед позициями все завалены трупами. Я наблюдал за ними: оттащили своего, чтобы похоронить, стянули с него теплый свитер и там же стали одевать на себя. Но, тем не менее, у каждой штурмовой группы есть гранатометчик, пулеметчик, есть автоматчики, более или менее выполняющие задачи. У них есть оружие».

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

В эфире телемарафона Сырский рассказывал, что назначались шесть-семь сроков, когда оккупанты должны были овладеть этим городом, но каждый раз украинские военнослужащие уничтожали врага, срывали его планы. Каждый раз враг начинал снова, менял командующих, войска, наращивал численность войск, но за все это время он продвинулся на максимум пять километров.