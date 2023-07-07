«Еще не было того, кого бы мы не вывезли». Что поражает в обороне РФ и какие успехи ВСУ вблизи Бахмута — интервью с Кухарчуком из Третьей штурмовой 7 июля, 09:14 NV Премиум Дмитрий Кухарчук с дронами Мавик (Фото:t.me/SlipioCkUa)

В районе Клещеевки под Бахмутом сейчас продолжаются жестокие бои. На этом направлении ВСУ удерживают инициативу, хотя подробностей военные пока не озвучивают.

Radio NV пообщалось с Дмитрием Кухарчуком, командиром второго штурмового батальона 3-й ОШБр, чтобы узнать больше деталей об успехах ВСУ вблизи Бахмута, потребностях наших военных и обороне России.

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— Генштаб подтвердил, что на бахмутском направлении в районе Клещеевки есть частичный успех, наши подразделения закрепляются на достигнутых рубежах. Что вы бы могли рассказать об этой ситуации?

— Можно сказать, что частичный успех у нас есть уже с начала мая. Продвижение происходит. Оно происходит не такими быстрыми темпами, поскольку, поскольку, в отличие от некоторых бригад, мы не получили Брэдли, Леопарды и многое другое вооружение. Но у нас бойцы максимально мотивированы. Максимально хотят продвигаться вперед. Из-за этого успех частично есть.

Но говорить о какой-то конкретике сейчас нельзя. Однако могу сказать, что для нас является целью не Клещеевка или Бахмут, или любой другой населенный пункт, расположенный неподалеку. У нас есть цель — освободить полностью всю украинскую территорию на первом этапе.

Поэтому в дальнейшем мы будем продвигаться и будем продвигаться постепенно, учитывая те средства и силы, которые у нас есть.

— Слышал, что ваша бригада максимально обучена работать в условиях, чтобы захватывать вражеские позиции, штурмовать их блиндажи. Можете рассказать, как вам удается эти продвижения организовывать?