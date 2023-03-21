Адские будни. Пограничники показали, как ликвидируют «вагнеровцев» в Бахмуте — видео 21 марта, 09:52 Силы обороны Украины продолжают держать борону в Бахмуте (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

Украинские пограничник, которые держат борону в Бахмуте, показали, как проходят их будни.

На видео, опубликованном в Telegram Госпогранслужбы, слышны обстрелы.

«Адские будни пограничников в Бахмуте: обстрелы, опасность, поддержка и ликвидированные „вагнеровцы“», — говорится в сообщении.

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Украинские военные также показали, как уничтожили «вагнеровца».

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.

