Бахмут как город «больше не существует», однако военная ситуация не катострофическая — Буданов 31 декабря, 13:54 Глава разведки Кирилл Буданов (Фото:ОПУ)

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Бахмут почти разрушен от российских обстрелов, однако, по его словам, военная ситуация там не катастрофическая.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

По словам Буданова, российские обстрелы почти полностью разрушили Бахмут:

«Там катастрофа сам город… Но, по моему пониманию, этот город в принципе больше как город не существует. Определенные районы восстановлению точно не подлежат. Я не строитель, однако этот город легче уже делать с „нуля“, чем восстанавливать», — сказал он.

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При этом, по убеждению главы ГУР, военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая.

29 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что вокруг Бахмута украинские силы ежедневно сдерживают до 20 атак оккупационных войск РФ.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, несмотря ни на какие потери, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.