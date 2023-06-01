Временное затишье. РФ в Бахмуте изменила формат операции — Сырский

1 июня, 12:51
Поделиться:
Александр Сырский (Фото:Военно-медийный центр/Телеграмма)

Александр Сырский (Фото:Военно-медийный центр/Телеграмма)

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что вражеская сторона изменила формат своей операции на Бахмутском направлении, что привело к временному затишью. Об этом сообщает Украинская правда.

По его словам, на Бахмутском направлении наблюдается заметное уменьшение активных действий вражеской стороны, при этом количество обстрелов из тяжелого вооружения возросло.

Видео дня

«Ситуация на бахмутском направлении изменилась. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов», — сказал Сырский.

Читайте также:
Сергей Рахманин
Сергей Рахманин
Когда выяснится время и место главного удара ВСУ

Сырский отметил, что ситуация в Бахмуте может создавать впечатление, что враг отказался от дальнейших наступательных действий. Однако это впечатление не соответствует действительности.

Затишье связано с изменением формата операции, включая вывод подразделений Вагнера и замену их на армейские и десантные части.

Кроме того, Сырский добавил, что вражеская сторона стремится перехватить инициативу с целью предотвращения украинских контрнаступательных действий и самостоятельно перейти к наступлению.

31 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что хотя Россия контролирует большую часть Бахмута, борьба за город продолжается. Теперь россияне пытаются взять активную позицию и заставить ВСУ перейти в оборону.

29 мая представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что вместо этого в Бахмут заходят российские воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Бахмут Частная военная компания Вагнера Александр Сырский Война России против Украины Анна Маляр Сергей Череватый

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X