Временное затишье. РФ в Бахмуте изменила формат операции — Сырский 1 июня, 12:51 Александр Сырский (Фото:Военно-медийный центр/Телеграмма)

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что вражеская сторона изменила формат своей операции на Бахмутском направлении, что привело к временному затишью. Об этом сообщает Украинская правда.

По его словам, на Бахмутском направлении наблюдается заметное уменьшение активных действий вражеской стороны, при этом количество обстрелов из тяжелого вооружения возросло.

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«Ситуация на бахмутском направлении изменилась. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов», — сказал Сырский.

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Сырский отметил, что ситуация в Бахмуте может создавать впечатление, что враг отказался от дальнейших наступательных действий. Однако это впечатление не соответствует действительности.

Затишье связано с изменением формата операции, включая вывод подразделений Вагнера и замену их на армейские и десантные части.

Кроме того, Сырский добавил, что вражеская сторона стремится перехватить инициативу с целью предотвращения украинских контрнаступательных действий и самостоятельно перейти к наступлению.

31 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что хотя Россия контролирует большую часть Бахмута, борьба за город продолжается. Теперь россияне пытаются взять активную позицию и заставить ВСУ перейти в оборону.

29 мая представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что вместо этого в Бахмут заходят российские воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения.