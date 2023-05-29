Интенсивность наступательных действий россиян на бахмутском направлении существенно снизилась: Маляр назвала две причины 29 мая, 13:07 Однако интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не уменьшилась (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS)

По состоянию на понедельник, 29 мая, интенсивность наступательных действий врага на Бахмутском направлении существенно снизилась из-за замены вагнеровцев на регулярные подразделения армии РФ и усилий, направленных на стабилизацию обороны на этом направлении. Действия ВСУ значительно усложняют этот процесс для врага.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Однако, подчеркнула она, интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не уменьшилась.

По ее данным, регулярная армия заменяет подразделения ЧВК Вагнера, которые постепенно выводятся из района. Западная часть окрестностей Бахмута, в частности район Самолет, находится под контролем украинских войск.

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Происходит также замена вражеских подразделений на севере пригородов Бахмута. В то же время на юге от Бахмута вражеские силы осуществляют попытки усилить свои армейские подразделения и увеличить свое присутствие в этом регионе.

Кроме того, продвижение на флангах по состоянию на вчера и сегодня утром не осуществляется в связи с выполнением других задач.

28 мая в районе города Бахмут было зафиксировано лишь одно боевое столкновение, однако противник продолжал обстреливать позиции Сил обороны. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.