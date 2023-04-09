«Трупы окупантов лежат в несколько слоев». Интервью NV с лейтенантом батальона Волки Да Винчи о боях в Бахмуте 9 апреля, 14:58 Эксклюзив NV Ребята под Бахмутом наваливают на «евробляхе» версии 2023 года (Фото:Константин и Влада Либеровы)

В Бахмуте есть места, где трупы российских окупантов лежат в несколько слоев, и это без преувеличения, говорит Александр Ябчанка, лейтенант ВСУ 67-й отдельной механизированной бригады, батальона Волки Да Винчи.

В интервью Radio NV боец подробно рассказал о боях на направлении фронта, которое на протяжении нескольких месяцев остается самым адским.

— Город Бахмут и окрестные населенные пункты. Можете описать интенсивность боев, которые сейчас происходит на этом участке фронта?

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— Бои интенсивные. Правда, с начала месяца интенсивность боев уменьшилась.

Такую интенсивность боев, как в этом месяце, я могу вспомнить разве что прошлым летом. То есть они сюда стянули все. Они атакуют наши позиции практически всем: ствольная артиллерия, танки, СПГ. Постоянные атаки. Они пытаются выбить нас с наших позиций. Пока, уже месяц, у них это получается так себе, мягко говоря.

Если откровенно и буквально, они просто устилают телами нашу землю. Есть места, где их трупы [лежат] в несколько слоев. Это без преувеличения.

Есть место, через которое они пытаются штурмовать. И они лезут поверх тел, все равно пытаются штурмовать. Мы их уничтожаем, все равно они лезут. То есть, эти так называемые «мясные» волны — это правда, это происходит, и я это вижу. Я в составе подразделения и оператор БПЛА. Но, учитывая, что, к сожалению, мы тоже несем потери, а линия, за которую мы отвечаем, от этого не уменьшается, я сейчас больше занят непосредственно работой на позиции, чем управляю БПЛА. Благо, у нас достаточно людей, хорошо управляющих дронами.

К чему я веду? У нас тоже, к сожалению, потери, линия не уменьшается. И мы все равно должны держать эту линию обороны. Но наши потери несопоставимы с их. Это в разы.

— А вы и оператор БПЛА, и военный медик, и стрелок, я так понимаю?