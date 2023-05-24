Интенсивность боев под Бахмутом снизилась: в Минобороны объяснили, что это значит 24 мая, 18:54 Последствия российских обстрелов Бахмута, 21 мая 2023 года (Фото:Armed Forces/Handout via REUTERS)

В течение дня среды, 24 мая, интенсивность боев на флангах в пригороде Бахмута Донецкой области снизилась. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр у себя в Telegram.

Маляр отметила, что это означает не ослабление врага, а то, что страна-агрессор пытается усилиться на флангах и не прекращает обстрелы, делая упор на артиллерийский огонь. В то же время защитники Украины понемногу продвигаются.



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«В городе Бахмут снижено количество вражеских штурмовых действий. Враг проводит замену подразделений. Наши защитники контролируют некоторую часть района Самолет в юго-западной части города», — добавила замминистра.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 24 мая заявил, что защитники Украины в Бахмуте продолжают оборонительную операцию и имеют успехи на флангах.

Накануне Анна Маляр заявила, что за сутки активность наступательных действий оккупантов на направлении «несколько снизилась», а Силы обороны незначительно продвинулись по флангам на севере и юге от Бахмута.

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о якобы полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины отвергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

Президент Владимир Зеленский тоже подтвердил, что защитники Украины продолжают находиться в городе.