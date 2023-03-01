Два главных на сегодняшний день вопроса. Есть ли шансы у оккупантов захватить Бахмут и действительно ли они готовятся бежать в Крым 1 марта, 12:16 Эксклюзив NV Ситуация в Бахмуте остается одной из самых напряженных (Фото:Yevhen Titov / REUTERS)

NV вместе с военным экспертом Алексеем Гетманом анализирует последние сообщения о ситуации на фронте

Российские войска сосредоточили свои основные усилия возле Бахмута, пытаясь таким образом полностью оккупировать Донецкую область. В Минобороны ситуацию возле города, который в течение нескольких месяцев остается одной из самых горячих точек войны, называют «сложной и напряженной».

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Однако захватить Бахмут противнику пока не удается, хоть и продвигается он там ежедневно на несколько километров. Похожая ситуация и в городе южнее — Угледаре, где, по данным британской разведки, потери «элитной» 155-й бригады морской пехоты ВС РФ настолько катастрофические, что их срочно пытаются заполнить за счет мобилизованных россиян. Туда же российское командование недавно отправило подразделение 136-й бригады, сформированной для войны в Чечне.

Каковы шансы, что оккупанты захватят эти города и что означают недавние сообщения Геншаба ВСУ о подготовке россиян бежать из левобережной Херсонщины в Крым, NV расспросил у Алексея Гетмана, майора запаса и военного аналитика.

— Мы видим сообщения о том, что Бахмут продолжает оставаться эпицентром упорных боев. Как себя сейчас ведет там враг и что от него можно ожидать дальше?

— Враг пытается окружить Бахмут. Он пытался сделать это с севера, но там его приостановили. Сейчас он пытается это сделать с юга: уже вышел в 5−7 километрах к югу от Часового Яра и пытается продвинуться. Они двигаются вдоль дороги М03, ведущей к Константиновке, чтобы перерезать этот путь, с которого идет поставка всего, что нам необходимо. Однако это не единственная, а одна из дорог, по которой идет поставка оружия, боекомплекта, пищи и даже воды, медикаментов и всего, что необходимо для защитников Бахмута. В городе есть река Бахмутка, где, с одной стороны, находится враг, а с другой — наши военнослужащие. Там идут бои, которые можно назвать уличными: многоэтажек нет, но идут стрелковые и минометные бои, и даже используются ручные гранаты. То есть это почти близкое сражение.

Противник продолжает использовать такую тактику, как и раньше, но немножко усовершенствованную: вперед запускают свежемобилизованных людей для того, чтобы выяснить в режиме реального времени, где находятся наши огневые точки, в частности, пулеметы и минометы. И потом туда уже идут БТРы, могут даже танки подъехать вместе с более подготовленными людьми. Они целенаправленно пытаются атаковать именно то место, где обнаружили огневую точку.

Что нам делать непосредственно с Бахмутом? Об этом нам говорил и президент Украины, и военное руководство, что держаться за название какого-то города, даже если этот город называется Бахмут, никто не собирается. Если возникнет угроза хотя бы временного или оперативного окружения, оставлять людей никто не собирается. Потому что мы пока во время войны никогда не попадали в такое оперативное окружение. Когда мы видим, что это может привести к большим потерям с нашей стороны, мы отходим. А пока что на сегодняшний день прямо на этот момент команды на отступление нашим вооруженным силам, которые находятся в Бахмуте, не было. Но мы готовы, мы помним, что уже почти неделю назад в Бахмут был запрещен въезд гражданским лицам, даже волонтерам, это можно сделать только с помощью специальных пропусков.

То есть наши подразделения готовы пойти на отступление, и если будет такая команда, мы очень быстро это сделаем и сохраним людей и технику.

Бои продолжаются. Вы знаете, что каждый день, когда люди находятся под обстрелами, это оказывает негативное влияние на их самочувствие, психику. Там люди они не планируют что-то больше, чем на несколько часов: удалось поесть из-за отсутствия обстрелов — хорошо, удалось поспать — хорошо. Там очень плотные обстрелы, поэтому большое уважение и почет этим военнослужащим. Надо помнить, насколько людям трудно и насколько мы обязаны им за их подвиг, за то, что они делают.

— Насколько быстро россиянам удается продвигаться в Бахмутском направлении?

— Они за последние несколько дней продвинулись южнее Бахмута вдоль дороги М03 до 10 км. То есть, можно считать, что они продвигаются по несколько километров в день. Но это не благодаря какой-то слабости наших или какой-то неправильной тактике, а благодаря тому, что они не жалеют людей, они просто идут по трупам своих же погибших. Они даже не убирают эти трупы. Там уже столько «удобрения» в нашей земле, что даже трудно перечислить точно, сколько там людей уже их полегло. Да, мы тоже несем там потери. Мы о них не говорим, но для сравнения: на одного нашего погибшего или раненого приходится десять и даже больше ордынцев.

— Какая ситуация на другом направлении — Угледаре?

— Надо помнить, что Угледар находится на главной высоте и его видно на многие километры. Оккупантам очень тяжело взять этот город, потому что там оборона по меньшей мере не хуже, чем в Бахмуте. И тем более что мы там находимся все-таки на высоте по отношению к врагам. Во время прошлого штурма они потеряли более 130 единиц техники и очень большое количество погибших «затрофеили», как говорится. Поэтому они может и попытаются атаковать еще раз этот город, потому что он действительно имеет стратегическое значение. Бахмут имеет политическое значение и для россиян, а не для нас, а вот Угледар — это все-таки более важный с военной точки зрения город. Враг пытается опять же с юга зайти и продвигаться к Гуляй Полю и к другим. Возможно, он хочет использовать такую же тактику, как у Бахмута и Авидиевки, чтобы обойти и окружить его [Угледар]. Потому что даже он начинает понимать, что штурм «в лоб» приводит к большим потерям и не дает возможности куда-то существенно продвинуться.

— Какие шансы у россиян захватить Угледар и Бахмут?

— Конечно, шансы у них есть, потому что на войне бывает разное. Но Бахмут они пытались захватить семь месяцев и пока у них это не получилось. Я думаю, что Угледар будет захватить еще труднее. Даже их [бывший главарь так называемой «ДНР»] Гиркин-Стрелков сказал, что если даже удастся продвинуться и окружить Бахмут и нам [украинским военным] придется отступить из этого населенного пункта, то города, такие как Славянск, Константиновка надо будет штурмовать несколько лет такими силами и средствами со стороны РФ.

— В Украинских силах обороны сообщили о том, что российские оккупационные войска отодвигаются с левобережной Херсонщины ближе к Крыму, обустраивая дополнительные оборонные сооружения. С чем вы связываете такие движения?

— Сейчас есть информация, что в Мариуполь прибыла новейшая группа свежемобилизованных. Они пытаются там усилить свою группировку. В целом на левый берег Днепра, в том числе Херсонщину, приехали российская Национальная гвардия и даже ФСБ, чтобы наводить порядок, потому что проявляется низкая дисциплина среди российских военных — наркоманят, грабят. Поэтому они действительно там пытаются делать какие-то ротации, потому что находящиеся там — деморализованные, демотивированные. После того, как [они] убегали с правого берега, там нет дисциплины, и армия распадается. Это уже, по большому счету, можно считать не вооруженными формированиями, а бандформированиями.

— Украинский Генштаб говорит о том, что они готовятся к бегству в Крым. Сейчас об этом еще рано говорить?

— Конечно, они готовятся туда сбежать, учитывая, какую технику передают нам наши партнеры. Германия передала нам девять машин, которые могут строить понтонные переправы — мосты, которые очень быстро могут быть построены через реку. И этой техники достаточно, чтобы очень быстро построить понтонные переправы на левый берег. Девять машин — это достаточно серьезно. Я понимаю, что эти понтонные переправы нам наводить пока негде, кроме как с правого берега Днепра на левый берег возле Херсона. Они тоже следят за тем, какая техника к нам прибывает, тем более когда об этом есть официальное сообщение со стороны наших партнеров. Поэтому мне кажется, что они очень боятся, что мы начнем переправляться с правого берега на левый и гнать их дальше. Поэтому они уже заранее начинают понемногу готовиться бежать в Крым.

— Каковы шансы, что на левом берегу Херсона повторится история, которую мы видели на правом?

— Представители нашей разведки говорят, что в апреле-мае ожидаем наше контрнаступление. И главное, что одно из направлений, где мы должны это сделать — отрезать именно эту группировку, отрезать Крым от возможности по суше с материковой части РФ поставлять все, что им необходимо для войны. То есть мы должны выйти на побережье Азовского моря и тогда эта группировка будет расчленена, тогда они будут обречены. Потому что у них останется в Крыму снабжение только полуразрушенным мостом. Но по нему невозможно перевезти большое количество техники. Поэтому они в Крыму уже строят фортификационные сооружения, планируют держать там оборону. Но ведь мы формируем восемь штурмовых бригад под флагами Министерства внутренних дел — там и полиция, и пограничники, и это будет подавляющее большинство людей из Национальной гвардии. На базе этих батальонов можно создать мощные бригады, и туда записываются люди, многие из которых уже имеют боевой опыт еще со времен АТО, ООС и этой войны. Люди очень хотят попасть в эти штурмовые бригады, там достаточно серьезный отбор для того, чтобы гнать врага и непосредственно участвовать в боевых действиях по освобождению Крыма. Поэтому мы верим в успех, мы готовимся, но на сегодняшний день давайте не надевать розовые очки, потому что идут очень тяжелые бои и на определенных участках фронта враг все же пока имеет возможность продвигаться вперед. На сегодняшний день у него пока преобладает количество людей, количество артиллерии и стрелкового оружия.