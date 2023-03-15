«Это не популизм, а самоубийство страны». Интервью NV с Юрием Бутусовым — о главных проблемах обороны Украины и лжи в докладах 15 марта, 08:51 Эксклюзив NV Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Военному Александру Мациевскому, которого после возгласа «Слава Украине!» расстреляли российские военные, присвоили звание Героя Украины.

Однако, отмечает главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов, героический поступок произошел после того, как подразделение Мациевского направили в район, который уже занял противник, ведь «на карте очень легко провести полосу, но очень тяжело ее прожить».

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По словам журналиста, сейчас основной проблемой украинской обороны является управление большим количеством наземных войск.

Насколько она системна и чем это грозит, Бутусов рассказал в интервью Radio NV.

— Вы лично бываете в Бахмуте, многое знаете о том, что там происходит. Еще несколько дней назад поступили новости о том, что российские оккупанты взяли под контроль большую часть восточного Бахмута. Вооруженные силы Украины держат запад города. Как нам нужно понимать ситуацию вокруг Бахмута, могли бы вы объяснить?

— Действительно, российские войска заняли восточную часть. Сейчас ведутся бои за захват северной части. И постепенно — от дома к дому — пытаются штурмовать.

Сейчас основное направление усилий — с севера. Поскольку на востоке фронт идет по реке Бахмутка, там достаточно широкая незастроенная полоса. Врагу ее без потерь преодолеть не удается. Поэтому они сейчас пытаются сосредоточить усилия на том, чтобы штурмовать с севера.

Одновременно противник обходит с севера город и пытается в районе поселков Хромово и Богдановка пройти дальше и разорвать в районе села Ивановское все коммуникации вокруг Бахмута и полностью окружить город.

— Мы видели сообщения от наших западных партнеров, которые говорили о том, что возможно Вооруженным силам Украины стоит отойти от Бахмута. Потеря этого украинского города, отмечали они, не станет таким большим поражением для ВСУ. Но мы видим, что этого не происходит. Генерал Сырский он уже, кажется, трижды приезжал в Бахмут. Наши военные, защитники продолжают держать этот город. Как понять, как Бахмут, который представители НАТО или представители Минобороны США не считают стратегическим городом, стал стратегическим городом для нас, Украины?

— Я не буду комментировать то, что вы говорили. Не считаю логичным комментировать обстановку, исходя из того, что кто-то на Западе пишет что-то.

На самом деле мы должны понимать, что находящиеся далеко люди воспринимают обстановку по слухам, по карте; не находясь на месте событий, конечно, не могут иметь четкой картины. Они очень часто говорят вещи, которые им кажутся очевидными, но которые не очевидны на самом деле.

Конечно, Бахмут является стратегически важным городом для того, чтобы защищать украинский Донбасс. Не может быть даже сомнений, потому что это очень выгодный рубеж обороны, который позволяет нам безопасно удерживать большую агломерацию нескольких других городов. Конечно, он нам нужен для обороны.

Поэтому не могу сказать, что очевидно решение откуда-то отходить, чтобы удержать какую-то другую землю.

Есть основные проблемы, которые нужно обсуждать нам у себя, не полагаясь на далеких, западных аналитиков, которые на самом деле не владеют информацией, и, по моему мнению, чаще всего ошибаются в оценках обстановки. Надо смотреть не на то, что нам надо откуда-то отходить, а на то, как у нас организованы войска, как организована оборона, какие проблемы есть в управлении, в подготовке войск. Это основная проблема.

Эта проблема не зависит от позиций, где мы находимся. Она зависит от свойства организации работы, от свойства боевого внедрения войск. Вот основная проблема, а не то, что мы там откуда-то отойдем и нам станет легче.

Нам не станет легче, если мы не будем постоянно меняться. Это должен быть постоянный процесс — совершенствовать организацию боевых действий, управление боевыми действиями, применение войск, подготовку войск и тактическую разведку. То есть все эти вещи, из которых состоит победа на войне.

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— А какие проблемы вы видите, если говорить о бахмутском направлении?

— Основная проблема сейчас — не сама позиция, а организация и управление.