Бахмут и Соледар остаются самыми горячими точками — Зеленский 3 декабря, 20:57 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные усиливают оборону и продолжают уничтожать возможности оккупантов.

Об этом он сказал в вечернем обращении, опубликованном в Telegram.

По словам Зеленского, в Донецкой области наиболее горячими и болезненными направлениями остаются Бахмут и Соледар.



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«Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении. Каждый, кто там, заслуживает самой высокой благодарности! Отдельно благодарю пограничников Чопского отряда, которые воюют именно на Бахмутском направлении и сегодня „приземлили“ очередной самолет оккупантов», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что в Луганской и Харьковской областях происходит укрепление украинских сил. На юге военные продолжают уничтожать возможности оккупантов. Также происходит укрепление границ.



«Черноморская акватория — работаем, чтобы в итоге Калибры могли быть разве что на дне», — добавил Зеленский.

