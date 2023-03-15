Где у нас много героизма, там на высшем уровне были ошибочные решения — Бутусов 15 марта, 17:31 Слева направо: министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов на церемонии прощания с погибшим под Бахмутом Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом, 10 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV заявил, что причиной, по которой украинские военные вынуждены проявлять героизм, часто становятся ошибочные решения на высшем уровне.

«У нас командиры, высшие руководители даже боятся сообщать объективную обстановку. Сначала мы теряем какие-то позиции – одну, вторую, третью, а все командиры сидят молча и ждут, чтобы не на них ткнули пальцем, что это они виноваты. А потом начинается героизм. Когда уже противник сжал Бахмут и осталось несколько путей, город уже фактически в полуокружении врагом, начинается героизм: бросают резервы, все силы, призывы патриотические. Это все нужно было делать раньше, тогда бы героизма не было. Он не нужен на войне», - заявил Бутусов в эфире Radio NV.

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Журналист отметил, что хотя кадровая российская армия была разбита, РФ провела мобилизацию и изменила тактику, разведку и организацию боевых действий, и украинские военные в ответ тоже должны совершенствоваться.

«Мы должны продолжать их опережать, а не умалчивать, когда у нас что-то не выходит, а потом делать героизм. У нас такой героизм был в Северодонецке, героизм был под Лисичанском, героизм был в Соледаре. У нас много героизма. Там, где у нас много героизма (можно стопроцентно сказать), там на высшем уровне были ошибочные решения. И это не вина солдат — это вина командования, которое должно за это отвечать», — подчеркнул он.

По словам Бутусова, главная проблема ВСУ сейчас – организация и управление.

«У нас большая проблема, что, к сожалению, есть большой разрыв между применением войск и принятием управленческих решений в штабах, рисующих черточки на картах. Это очевидно для тех, кто находится прямо в зоне боевых действий. … Основная проблема у нас сейчас – это проблема управления большими массами наземных войск. Эти проблемы большие у нашего врага, это позволяет нам их бить, но эти проблемы есть и у нас», — отметил главный редактор Цензор.НЕТ.

Он обратил внимание на то, что в Украине отсутствует такое понятие НАТО как послеоперационный обзор или анализ своих действий.

«У нас не делают правдивые выводы из той обстановки, из происходящих событий. И цена этого очень тяжелая — то, что мы не можем разгромить противника, нас выбивают из стратегически важного Бахмута, мы теряем многие жизни людей, которые терять не имеем права», — подчеркнул Бутусов.

