«Они таких боев никогда не видели». Чисто натовские стратегии здесь работать не будут — интервью NV с Жориным о Бахмуте и наступлении ВСУ 3 августа, 18:22 NV Премиум Максим Жорин, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады (Фото:t.me/MaksymZhorin)

Натовские стратегии в российско-украинской войне работать не будут, ведь Альянс таких боев никогда в жизни не видел.

В этом уверен Максим Жорин, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир полка Азов, майор ВСУ.

В интервью Radio NV он объяснил, как применять советы стран НАТО, и рассказал, почему усложнилось продвижение его бригады вокруг Бахмута.

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— Что у нас сейчас происходит в районе Бахмута? Клещиевка: этот населенный пункт, наверное, стал одним из самых популярных в знании новой географии украинцев. Есть ли какие-то новости? Что стоит сейчас сообщить?

— Сейчас вокруг Бахмута продолжаются, конечно, сложные бои. Я на самом деле понимаю, что сегодня, особенно гражданские люди, очень ждут победы, каких-то крутых новостей. Но реальность состоит в том, что нам приходится очень серьезно сражаться за каждое здание, за каждый дом и за каждый метр. Бои идут сейчас чрезвычайно сложные.

Наши силы продолжают удерживать инициативу и наступать. Однако наступать не так уж и легко, как хотелось бы, потому что враг перебрасывает сюда наиболее боеспособные подразделения для того, чтобы остановить наше продвижение, а также дальше сдерживать его для того, чтобы в дальнейшем они могли перейти к наступательным действиям.

Учитывая то, что сюда перебрасывают новые, опытные, наиболее подготовленные подразделения (в основном это десантники), то продвигаться становится сложнее.

Но тем не менее: часть Клещиевки контролируем полностью, есть огневой контроль этого населенного пункта.

Однако сейчас не только Клещиевка является таким населенным пунктом особого внимания возле Бахмута. Здесь также есть еще Андреевка и Курдюмовка. Это те населенные пункты, которые в ближайшее время мы планируем вернуть под флаг Украины для того, чтобы дальше уже продвигаться и окружать город Бахмут.

— Вы так уверенно говорите «вернем». Это такой расклад сил сейчас образуется, что вы объективно даже можете это говорить? Обычно военные таких прогнозов не дают.