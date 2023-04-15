ВСУ за сутки отбили 56 атак россиян и уничтожили вражескую станцию РЭБ — Генштаб 15 апреля, 07:20 Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Украинские военные за минувшие сутки отразили 56 атак армии РФ на четырех направлениях фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления армии РФ, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

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За прошедшие сутки российская оккупационная армия нанесла девять авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них — с ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск, осуществила 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, российские захватчики продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. На территории Республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил России. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Строевка, Дворичанское, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка.

На Марьинском направлении за минувшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения.

Как добавляет Генштаб ВСУ, российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины. В частности, в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива смазки из электротрансформаторов, что приводит к обесточившему отдельно взятых улиц населенных пунктов района.