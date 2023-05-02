Оккупанты провели серию безуспешных наступлений, Силы обороны отразили более 20 атак — Генштаб
Защитники Украины ведут огонь в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 2 мая, на 433-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- за сутки российские оккупанты нанесли три ракетных, 30 авиаударов и около восьми раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня, обстреливали украинские населенные пункты на всех направлениях. Есть раненые мирные жители, повреждены и разрушены частные дома и другая гражданская инфраструктура;
- вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;
- основные усилия врага сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны за сутки отразили более 20 российских атак на этих участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку;
- на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок оккупантов;
- на Северском и Слобожанском направлениях российские войска остаются в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей;
- на Купянском и Шахтерском направлениях россияне не наступали;
- на Лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать к югу от Дибровы;
- на Бахмутском направлении войска страны-террориста продолжают наступление, идут тяжелые бои за Бахмут. За сутки враг безуспешно наступал в направлении Ивановского и Предтечино;
- на Авдеевском направлении россияне безуспешно наступали в районе Первомайского;
- на Марьинском направлении защитники Украины за сутки отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки;
- на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, за сутки обстрелам подверглись более 30 населенных населенных пунктов возле линии столкновения;
- на временно захваченных украинских территориях оккупанты продолжают похищать проукраинских мирных жителей и обустраивают новые пыточные. Одну из таких пыточных россияне устроили в отделении полиции Чаплинки Херсонской области и удерживают там до десяти гражданских, в том числе несовершеннолетних. Россияне пытают пленных и удерживают в нечеловеческих условиях, есть случаи, когда похищенные погибали в результате пыток;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Также защитники Украины сбили три российских БПЛА разных типов;
- ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, 12 районов сосредоточения оккупантов, четыре склада боеприпасов, одно средство ПВО и еще одну важную цель.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 191 420 оккупантов, из них 460 — за последние сутки.