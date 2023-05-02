Оккупанты провели серию безуспешных наступлений, Силы обороны отразили более 20 атак — Генштаб 2 мая, 19:09 Защитники Украины ведут огонь в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 2 мая, на 433-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки российские оккупанты нанесли три ракетных, 30 авиаударов и около восьми раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня, обстреливали украинские населенные пункты на всех направлениях. Есть раненые мирные жители, повреждены и разрушены частные дома и другая гражданская инфраструктура;



вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;

основные усилия врага сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны за сутки отразили более 20 российских атак на этих участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку;

на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок оккупантов;

нет признаков формирования наступательных группировок оккупантов; на Северском и Слобожанском направлениях российские войска остаются в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей;

российские войска остаются в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей; на Купянском и Шахтерском направлениях россияне не наступали;

россияне не наступали; на Лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать к югу от Дибровы;

оккупанты безуспешно пытались наступать к югу от Дибровы; на Бахмутском направлении войска страны-террориста продолжают наступление, идут тяжелые бои за Бахмут. За сутки враг безуспешно наступал в направлении Ивановского и Предтечино;

войска страны-террориста продолжают наступление, идут тяжелые бои за Бахмут. За сутки враг безуспешно наступал в направлении Ивановского и Предтечино; на Авдеевском направлении россияне безуспешно наступали в районе Первомайского;

россияне безуспешно наступали в районе Первомайского; на Марьинском направлении защитники Украины за сутки отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки;

защитники Украины за сутки отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки; на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, за сутки обстрелам подверглись более 30 населенных населенных пунктов возле линии столкновения;

оккупанты обороняются, за сутки обстрелам подверглись более 30 населенных населенных пунктов возле линии столкновения; на временно захваченных украинских территориях оккупанты продолжают похищать проукраинских мирных жителей и обустраивают новые пыточные. Одну из таких пыточных россияне устроили в отделении полиции Чаплинки Херсонской области и удерживают там до десяти гражданских, в том числе несовершеннолетних. Россияне пытают пленных и удерживают в нечеловеческих условиях, есть случаи, когда похищенные погибали в результате пыток;

авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения российских оккупантов . Также защитники Украины сбили три российских БПЛА разных типов;

. Также защитники Украины сбили три российских БПЛА разных типов; ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, 12 районов сосредоточения оккупантов, четыре склада боеприпасов, одно средство ПВО и еще одну важную цель.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 191 420 оккупантов, из них 460 — за последние сутки.