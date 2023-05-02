Оккупанты провели серию безуспешных наступлений, Силы обороны отразили более 20 атак — Генштаб

2 мая, 19:09
Поделиться:
Защитники Украины ведут огонь в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo)

Защитники Украины ведут огонь в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 2 мая, на 433-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки российские оккупанты нанесли три ракетных, 30 авиаударов и около восьми раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня, обстреливали украинские населенные пункты на всех направлениях. Есть раненые мирные жители, повреждены и разрушены частные дома и другая гражданская инфраструктура;
  • вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;
  • основные усилия врага сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны за сутки отразили более 20 российских атак на этих участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку;
  • на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок оккупантов;
  • на Северском и Слобожанском направлениях российские войска остаются в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей;
  • на Купянском и Шахтерском направлениях россияне не наступали;
  • на Лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать к югу от Дибровы;
  • на Бахмутском направлении войска страны-террориста продолжают наступление, идут тяжелые бои за Бахмут. За сутки враг безуспешно наступал в направлении Ивановского и Предтечино;
  • на Авдеевском направлении россияне безуспешно наступали в районе Первомайского;
  • на Марьинском направлении защитники Украины за сутки отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, за сутки обстрелам подверглись более 30 населенных населенных пунктов возле линии столкновения;
  • на временно захваченных украинских территориях оккупанты продолжают похищать проукраинских мирных жителей и обустраивают новые пыточные. Одну из таких пыточных россияне устроили в отделении полиции Чаплинки Херсонской области и удерживают там до десяти гражданских, в том числе несовершеннолетних. Россияне пытают пленных и удерживают в нечеловеческих условиях, есть случаи, когда похищенные погибали в результате пыток;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Также защитники Украины сбили три российских БПЛА разных типов;
  • ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, 12 районов сосредоточения оккупантов, четыре склада боеприпасов, одно средство ПВО и еще одну важную цель.

Видео дня

Читайте также:

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 191 420 оккупантов, из них 460 — за последние сутки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X