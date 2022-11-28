Под Бахмутом и Авдеевкой россияне бьют из танков: самые горячие участки фронта на карте боевых действий от британской разведки 28 ноября, 16:11 Украинские военные на позиции под Бахмутом, Донецкая область (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Министерство обороны Британии в понедельник, 28 ноября, обнародовало актуальную карту боевых действий в Украине по оценкам британской разведки.

Карта отображает последние события на фронте. За минувшие сутки, согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 28 ноября, украинские защитники отбили многочисленные атаки оккупантов в Донецкой области, в частности в районе 10 населенных пунктов:

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Яковлевка,

Соледар,

Бахмут,

Андреевка,

Новобахмутовка,

Опытное,

Водяное,

Первомайское,

Невельское

Новомихайловка.



Инфографика: Ministry of Defence (UK) / Twitter

По направлениям ситуация на разных участках фронта, согласно данным Генштаба ВСУ, развивается следующим образом.

Лиманський напрямок: ворог веде наступальні дії, здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Луганської області (Макіївка, Невське і Білогорівка) і Донецької області (Ямполівка і Торське).

Лиманское направление: враг ведет наступательные действия, совершил обстрелы и всех видов артиллерии по районам населенных пунктов Луганской области (Макеевка, Невское, Белогоровка) и Донецкой области (Ямполевка и Торское).

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать силы на попытках наступления. С танков и артиллерии россияне били по объектам в районах почти 20 населенных пунктов Донецкой области (Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка).

Самые серьезные обстрелы со стороны россиян

Северское направление: минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка и Галагановка Черниговской области и Вольная Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении россияне обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьковской области (Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное).

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Донецкой области (Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное).

За минувшие сутки войска РФ нанесли четыре ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке в Днепропетровской области, осуществили более 50 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам.



Оборонительные действия оккупантов

Купянское направление: противник обороняется. Из артиллерии разных типов были обстреляны районы многих сел и городов Харьковской области (Бологовки, Каменки, Купянская, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового).

В Запорожском направлении оккупанты также ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области возле линии столкновения.



На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты остаются в позиционной обороне. В то же время они не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Относительно спокойная ситуация

Волынское и Полесское направления: обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага или признаков формирования таких группировок нет. Белорусские силы специальных операций, входящих в состав совместной с РФ региональной группировки, усиливают участки государственной границы.



Важные операции ВСУ

Генштаб Украины подтвердил поражение объекта российских захватчиков в районе Энергодара. 26 ноября были уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области около 80 захватчиков получили ранения в результате действий сил обороны. Число погибших оккупантов уточняется.

Зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника по ремонту в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.

В целом подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также еще один важный военный объект врага.