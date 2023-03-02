ВСУ о ситуации в Бахмуте: украинские силы героически обороняют город до подхода резервов 2 марта, 14:06 Украинские военные героически обороняют Бахмутское направление (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

На Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

«Пока что, если мы посмотрим на всю годовую ретроспективу войны, мы увидим, что почти во всех операциях наши штабы, командование переигрывало противника. И именно то, что сейчас делают защитники Бахмутского фронта, героически обороняя этот отрезок фронта, — они выматывают, обескровливают, обессиливают врага. Для того, чтобы позже, когда подойдут наши резервы, когда они будут подготовлены, в том числе с новой техникой, им было намного легче выбросить врага с нашей земли», — сказал он.

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В районе Бахмута произошло за сутки 29 боевых столкновений, российские захватчики потеряли 94 убитыми и 121 ранеными.

Череватый добавил, что решение об отходе из Бахмута принимает руководство: «Пока командование видит, что есть смысл держать определенный населенный пункт, его будут держать. Если будет необходимо сделать тактическое отступление, оно будет сделано».

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 28 февраля сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Российские оккупанты уничтожают все, что можно использовать для защиты и обороны украинских позиций, подчеркивал он.

