Конкуренты «вагнеровцам». Герасимов создал собственную ЧВК — альтернативу наемникам Пригожина. Интервью о ситуации в Донецкой области 30 декабря, 14:58 Эксклюзив NV Оружие украинских военных на позиции в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью Радио НВ рассказал о ситуации на фронтах в Донецкой области и мобилизационных ресурсах России и Украины.

— Начнем с оперативной ситуации. Вы сейчас где-то вблизи позиций. Где вы находитесь, если можете об этом сказать, и какова сейчас ситуация?

— Нахожусь в Донецкой области. Сейчас здесь самая горячая пора. Но [нельзя] говорить, что это только здесь — сейчас по всей линии фронта проходят бои с переменным успехом.

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В большинстве своем мы удерживаем все позиции или, где есть возможность, сразу переходим в контрнаступление. Подождем информацию от официальных источников, от Генерального штаба. Но то, что новости будут у нас скоро хорошие, это однозначно.

— У нас появляется очень разная информация о Бахмуте или марьинском направлении, которые входят во все глобальное донецкое направление. Институт изучения войны говорит, мол, «вагнеровцы» под Бахмутом истощили свое наступление. Однако у нас есть ежедневные сводки Генштаба и довольно несоразмерной выглядит эта информация: продолжаются значительные артиллерийские обстрелы. Впрочем, действительно видим, что какой-то большой угрозы для окружающих наших войск или какого-то стремительного продвижения россиян не существует. Эти несоизмеримости как-то можете прокомментировать?

— Реально на этом направлении ситуация меняется довольно часто, но то, что мы наблюдаем последнюю неделю, действительно их интенсивность несколько снизилась. Но нельзя говорить, что они перестали ходить в атаки или у них прибавилось количество артиллерийских снарядов. Бои проходят полностью на паритетном уровне.

В начале недели нам удалось оттеснить врага с нескольких позиций в самом Бахмуте, сейчас идут достаточно позиционные бои за Опытное.

Авдеевское направление, Марьинка — там ситуация тоже двусмысленная. Там реально ситуация меняется каждые несколько часов, меняется в пределах двух-трех километров в ту или иную сторону. Если нам удается перехватить их на наступлении, то, конечно, переходим в контрнаступление.

Конечно, таких успехов, как было на харьковском или херсонском направлении, на этом этапе пока нет. Но мы понимаем, что здесь сосредоточены их сверхмощные силы. Был прямой приказ Путина захватить до Нового года Донецкую область.

Кроме того, мы понимаем, что очень патовая ситуация у Пригожина, который сейчас здесь контролирует свою частную компанию Вагнера. Насколько нам известно, появилась здесь и Лига. Говорят, что на авдеевском направлении уже появилась альтернативная военная компания Патриот, которую создал [глава Генштаба РФ Валерий] Герасимов. У них уже даже своё соревнование за успех происходит.

— Пусть бы они друг друга перегрызли, не суя свой нос в нашу страну, а если уж засунули, то пусть перегрызутся как можно скорее. Есть несколько рассуждений о мобилизационных ресурсах обеих армий. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении «частичной» мобилизации, хотя публично они говорили это не раз, но не выполняли. А что у Украины с ресурсом? Как мы будем отвечать россиянам на то, что у них постоянно идет эта мобилизация? Достаточно ли имеющихся военнослужащих для командования?

— На этом этапе мы можем говорить, что вопрос не столько в людях, сколько в обеспечении техническими средствами. У россиян нет опытных резервистов, а Украина имела — в начале [вторжения] у нас было более 300 тысяч.

Конечно, мы имеем и потери, и была домобилизация людьми, которых вначале было труднее обучать, потому что учебные центры находились под постоянным обстрелом. Но все проводилось. Кроме того, был привлечен резерв — в начале это более 200 тысяч человек.

Сейчас это обучение проводится более централизованно за рубежом, за что мы очень благодарны нашим союзникам и партнерам. Мобилизовать можно как у них, так и у нас еще по миллиону. Это, наверное, нанесет серьезный удар экономике, потому что мы понимаем, что выдергиваем из гражданской жизни не просто резервиста, солдата или мобилизованного. Мы забираем единицу, которая формирует наш экономический бюджет, где-то работает.

В современных условиях войны пехотой… Даже россияне, что теперь делают? Невозможно переломить ход войны. Сейчас важны технические средства. И если брать ресурс, который мы имеем по сравнению с россиянами, — это наш украинский интеллект. Это то, что мы можем быстро обучать наших людей по упрощенным программам, сажать на технику, которую мы получаем от наших партнеров, или ту технику, которую нам удается отремонтировать.

Сейчас я говорю очевидные вещи, потому что мы видим, что начиная с 24 февраля и по сей день у нас есть две большие успешные победные кампании. Кроме того, враг остановлен по всей линии и так или иначе переходит в фазу пусть активной обороны, но слово «оборона» здесь ключевое.

Что мы видим на стороне противника? Главнокомандующий [ВСУ Валерий Залужный] говорил и командующий Сухопутных [войск Александр] Сырский заявлял, что у них в пределах 200 тысяч резерв, который готовят на Урале. Но мы понимаем, что они не посадят эти 200 тысяч на новую технику. Их новейшая техника процентов на 70 (особенно иностранная — танки, гаубицы, средства радиолокационной борьбы) либо повреждена, либо уже выбыла из боевого ресурса.

И, конечно, у них масса людей. Конечно, они будут снимать с консервации подержанную технику и количеством будут пытаться перебить качество. И снова: если бы они могли мобилизовать два-три миллиона, поставить их в строй, наладить логистику для этих двух-трех миллионов, поверьте, они бы уже давно это сделали.

На самом деле у них происходит мобилизация дальше, им несколько удалось приостановить наше контрнаступление, завалить нас «мясом», освобожденными осужденными.

Многие политтехнологи говорили, что если враг потеряет более 100 тысяч человек, это может вызвать очень мощные эмоции, недовольство у россиян. Но за счет того, что они применили этих заключенных, учет которых, по сути, не ведется, нет такого контроля. Это, как правило, низы российского общества, какого-то большого сожаления [нет], учета по ним не ведется. И для России это не столь масштабные потери.

Конечно, если они сейчас начнут применять мобилизованных, и мобилизованные будут погибать в таком количестве, никто в России не будет радоваться и не будет доволен

Факты того, что Путин встретился с бутафорскими матерями, отменил свои годовые, итоговые выступления перед народом, говорит о том, что нет в России большого восторга от того, что у них происходит.

Они готовят свое население к затяжной войне, что на самом деле будет съедать их экономику. Неизвестно, как их экономика еще втащит такой итог. А вы видите, какая у них реклама появилась — это просто уже какое-то давление на бедность, на жалость.

Многие идут в армию [РФ] на полгода воевать для того, чтобы купить телефон. Или сын идет, чтобы отцу Жигули оставили его старенькие.

Там уже сложно проводить какие-то идеологические вещи, кампании. А мы понимаем, что Россия не Украина: они в собственную политтехнологию, в пропаганду вложили безумные, огромные, дикие деньги. И это не работает по полной, а значит, это потребует свежих, постоянных вливаний как в пропаганду, так и в армию. И если у нас есть постоянная поддержка где-то извне, то они должны обходиться сугубо собственным ресурсом.

— У украинских бойцов, мобилизованных с первых дней, не просто моральная, но и безумная физическая усталость. Они хотят, нуждаются в какой-то ротации, но пока ее не получают. Насколько это может быть огромным вызовом в ближайшее время? Как вам известно, какие меры могут приниматься, чтобы это все не превратилось в какое-то большое социальное напряжение?

— Да, ситуация непростая. Но. Первое: на нас напал враг, мы поставлены в ситуацию, которая от нас не зависима. На нас напали, и мы обязаны защищаться. Это первый и основной момент.

Сказать о своей усталости и уйти с позиций означает, что рано или поздно враг придет следом в наши дома, в наши семьи. У нас очень печальный опыт того, что происходило на оккупированных территориях.

Второе: ротации происходят. Конечно, никто не может целые бригады распускать домой. Но есть новое законодательство, позволяющее людям уходить в отпуск. Сейчас на 15 дней командир имеет право его предоставить. Войска отводятся в тыл для восстановления, это происходит. Да, не происходит в таком количестве, как бы мы хотели, но в силу обстоятельств, в силу возможностей.

Еще одно: если сейчас Украина бесконтрольно начнет мобилизовывать людей, как минимум, мы потеряем рабочие места на наших функционирующих предприятиях. Я вам скажу, наверное, не большую тайну: за обеспечение одного солдата на передовой в тылу отвечает 10−15 человек, это уже экономически доказано.

С одной стороны, конечно, есть усталость и хотелось бы поскорее закончить. Но это можно было бы говорить или винить наше руководство, если бы мы вели агрессивную войну. Поскольку враг на нас напал, мы должны защищаться, у нас просто нет выбора. Ситуация такова, что стоит вопрос не жалости к себе, стоит вопрос, будем ли мы как нация, как страна еще, скажем, даже в 2023 году.

Я понимаю, что в тылах кто-то скучает по родственникам, кто-то уже забыл, что война, появилась какая-то политическая конъюнктура, еще что-то, и начинают играть на настроениях. Конечно, военным, постоянно в боях, тоже хочется отдохнуть. И такие люди, которые играют на таких эмоциях, наносят больше вреда.

Ибо те, кто больше всего заявляют «мы так сожалеем о солдатах», скажу честно, они почти ничего и не помогают. А тяжело работающие волонтеры, воюющие мы понимаем, что есть [на самом деле]. Мы видим [последствия] на освобожденных территориях вживую, без картинок. Поверьте, мы видим после россиян такие вещи, что не до желания домой идти: каждый ставит себя на место тех жертв кацапов. Извините за эмоциональный спич, но на самом деле это очень серьезная вещь, серьезная тема. Я не знаю, по каким мотивам, но почему-то украинцы не хотят воспринимать такие вещи. Да, можно сочувствовать, любить солдата, жалеть, но ему нужно помогать. Чем быстрее победим, тем скорее придем домой.