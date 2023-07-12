ВСУ успешно наступают на двух направлениях под Бахмутом, россияне бросают резервы — карта 12 июля, 09:30 Украинские военные под Бахмутом, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Силы обороны Украины наступают севернее и южнее Бахмута в Донецкой области. На двух направлениях имеют успех.



Об этом спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил в среду, 12 июля.

«На направлениях Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — рассказал он.

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Фото: Deep State

Украинские военные наносят огневое поражение с помощью артиллерии по целям россиян и ведут контрбатарейную борьбу. Оккупанты, по словам Ковалева, оказывают мощное сопротивление, перемещают свои подразделения, войска и применяют резервы.

10 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что украинские бойцы могут заставить россиян вывести свои войска из города с помощью артиллерийских ударов.

По состоянию на 10 июля за время наступления Силы обороны освободили 24 кв. км на Бахмутском направлении.

