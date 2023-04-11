В ВСУ опровергли слова Пригожина о том, что оккупанты «захватили» большую часть Бахмута 11 апреля, 20:23 Защитники Украины на фронте возле Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг утверждения хозяина кремлевской ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что оккупанты контролируют «более 80%» Бахмута Донецкой области.

Ранее Пригожин фантазировал о том, что российские оккупанты якобы захватили «все административные центры, фабрики и заводы» в Бахмуте.



В комментарии CNN Череватый подчеркнул, что заявление Пригожина не соответствует действительности.

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«Я только что связывался с командиром одной из бригад, обороняющих город. Могу с уверенностью заявить, что украинские Силы обороны контролируют гораздо больший процент территории Бахмута», — сказал он.



Спикер объяснил ложь Пригожина желанием показать «хоть какую-то победу» после девяти месяцев безуспешных попыток захватить Бахмут.

Ранее Сергей Череватый говорил, что из-за тяжелых потерь среди боевиков ЧВК Вагнера в Бахмут перебрасывают элитные подразделения оккупантов.

По словам министра обороны Алексея Резникова, страна-террорист РФ каждый день теряет только в Бахмуте до 500 оккупантов убитыми и ранеными.