«Украина взяла инициативу». Бахмут является прелюдией к контрнаступлению — Подоляк

14 мая, 18:38
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Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что успешные действия украинских военных в Бахмуте являются прелюдией к контрнаступлению ВСУ.

Об этом Подоляк сказал в интервью немецкому изданию BILD.

Он отметил, что «Украина взяла инициативу, но это не значит, что завтра будет освобожден Бахмут, а то, что будут продолжаться тяжелые бои и продолжится уничтожение боеспособности России».

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«В более широком смысле Бахмут — это прелюдия к контрнаступлению. Это дверь, которая открывает Украине возможность для успешного контрнаступления», — подчеркнул Подоляк.

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Он добавил, что контрнаступление ВСУ будет состоять из многих этапов.

«Контрнаступление — это не одно событие, которое началось сегодня и закончится завтра. Это множество действий, десятки и сотни действий, некоторые из которых уже проводятся», — объяснил советник руководителя Офиса президента.

Подоляк сказал, что примером таких действий является более интенсивный обстрел российского тыла, уменьшающий возможности армии РФ.

«Также есть небольшие локальные продвижения в разных частях Донецкой области. Контрнаступление — это серия действий, которые происходят в течение определенного времени», — подытожил политик.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Донецкая область Бахмут Контрнаступление Михаил Подоляк Война России против Украины

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