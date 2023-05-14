«Украина взяла инициативу». Бахмут является прелюдией к контрнаступлению — Подоляк
Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что успешные действия украинских военных в Бахмуте являются прелюдией к контрнаступлению ВСУ.
Об этом Подоляк сказал в интервью немецкому изданию BILD.
Он отметил, что «Украина взяла инициативу, но это не значит, что завтра будет освобожден Бахмут, а то, что будут продолжаться тяжелые бои и продолжится уничтожение боеспособности России».
«В более широком смысле Бахмут — это прелюдия к контрнаступлению. Это дверь, которая открывает Украине возможность для успешного контрнаступления», — подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что контрнаступление ВСУ будет состоять из многих этапов.
«Контрнаступление — это не одно событие, которое началось сегодня и закончится завтра. Это множество действий, десятки и сотни действий, некоторые из которых уже проводятся», — объяснил советник руководителя Офиса президента.
Подоляк сказал, что примером таких действий является более интенсивный обстрел российского тыла, уменьшающий возможности армии РФ.
«Также есть небольшие локальные продвижения в разных частях Донецкой области. Контрнаступление — это серия действий, которые происходят в течение определенного времени», — подытожил политик.