«Больше, чем ад». Бахмут продолжает выполнять свою функцию — интервью NV с Андреем Цаплиенко 6 марта, 20:11 Эксклюзив NV Украинские военнослужащие на бахмутском направлении (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Бахмут — это не просто ад, а уже нечто большее, чем ад, передает слова защитников военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

И добавляет: несмотря на сложность ситуации, настроения наших военных достаточно боевые.

Как Бахмут продолжает выполнять свою функцию, Цаплиенко рассказал в интервью Radio NV.

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— Военные эксперты ставят «диагноз», что Бахмут — это еще не Иловайск, но уже плюс-минус Дебальцево. Как вы оцениваете обстановку вокруг Бахмута? Можем ли мы говорить, что она так серьезна?

— Я бы не навешивал какие-то ярлыки. Каждая военная операция имеет какие-то, наверное, схожие черты, но отличий гораздо больше. И Бахмут — это Бахмут.

Это достаточно большой город — почти 100 тысяч населения там жило до войны. Он территориально достаточно пространный, сложный рельеф. Поэтому я бы не сравнивал ни с Дебальцево, ни с Иловайском.

В отличие от операции в Иловайске, где было буквально несколько сотен украинских военных, в основном добровольцев, у нас в Бахмуте достаточно мощная группировка, несколько бригад. Есть бригады Национальной гвардии, Вооруженных Сил, есть пограничники. И между ними отличная координация действий. Они понимают, что делают, отвечают за определенные сектора обороны города.

Так что я бы такие сравнения не применял.

— Как вы видите нашу задачу там, учитывая события, которые мы наблюдаем?

— Там две основные трассы — трасса на Константиновку из Бахмута и дорога из города Часов Яр на западные окраины Бахмута. И эти две трассы — это дороги жизни, по которым идет снабжение, логистика, оттуда вывозят раненых. И, конечно, контроль над этими трассами для нас жизненно важен.

Насколько я знаю, несмотря на то, что россияне обстреливают обе трассы, а к трассе Бахмут-Константиновка они достаточно близко подошли, украинцам все же удалось немного оттеснить их в районе населенного пункта Ивановское. И Украина сейчас контролирует эти две трассы.

Я поддерживаю контакт с находящимися там ребятами. Намерений выходить из Бахмута пока нет. При всей сложности ситуации, несмотря на потери, несмотря на обстрелы, несмотря на то, что это уже, как ребята говорят, «не ад, а что-то большее, чем ад», настроения у наших военных там достаточно высокие и достаточно боевые.

— Было заседание Ставки верховного главнокомандующего. Сообщается, что Зеленский спросил Залужного и Сырского относительно Бахмута. И они сказали, что считают нужным, чтобы оборона продолжалась. Но немецкая газета Bild писала о том, что якобы между Зеленским и Залужным возник спор по поводу боев за Бахмут. Они ссылаются на свои источники в политическом руководстве Украины…