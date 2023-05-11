«Есть хорошие движения». Оккупанты уйдут — в качестве «жеста доброй воли» или в пакетах — интервью с военным из северной окраины Бахмута 11 мая, 08:41 NV Премиум Украинские танки, работая в паре, хоронят оккупантов внутри здания в Бахмуте (Фото:Скриншот с видео Третьей штурмовой бригады)

Если ситуация будет развиваться таким образом, то бахмутская группировка врага окажется в кольце, предполагает военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он сейчас находится на северной окраине Бахмута и осторожно говорит о том, что есть определенные хорошие движения.

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Он убежден: оккупанты из Бахмута уйдут обязательно — в качестве «жеста доброй воли» или в пакетах, потому что оказалась, что россиянам воевать с Украиной гораздо тяжелее, чем с Чечней. Больше о ситуации в Бахмуте Сазонов рассказал в интервью Radio NV.