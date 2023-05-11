«Есть хорошие движения». Оккупанты уйдут — в качестве «жеста доброй воли» или в пакетах — интервью с военным из северной окраины Бахмута
Украинские танки, работая в паре, хоронят оккупантов внутри здания в Бахмуте (Фото:Скриншот с видео Третьей штурмовой бригады)
Защитники Украины проводят эффективные контратаки на бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до двух километров.
Если ситуация будет развиваться таким образом, то бахмутская группировка врага окажется в кольце, предполагает военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он сейчас находится на северной окраине Бахмута и осторожно говорит о том, что есть определенные хорошие движения.
Он убежден: оккупанты из Бахмута уйдут обязательно — в качестве «жеста доброй воли» или в пакетах, потому что оказалась, что россиянам воевать с Украиной гораздо тяжелее, чем с Чечней. Больше о ситуации в Бахмуте Сазонов рассказал в интервью Radio NV.