«Продвинулись вглубь на 2−5 км». ВСУ имеют «существенный прогресс» в районе Бахмута, продолжаются тяжелые бои — Фирсов 30 октября, 20:20 Взрывы в результате удара ракет в Бахмуте, 28 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Бывший нардеп, военный 109-й бригады ТрО Егор Фирсов заявил, что за последние несколько дней украинские военные имеют «существенный прогресс» в районе Бахмута Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои.



Об этом он заявил в воскресенье, 30 октября, опубликовав видео в Twitter.

По словам Фирсова, ВСУ смогли прорвать линию обороны и продвинуться вглубь на 2—5 км.

«Забрали себе стратегические локации, стратегические пункты, которыми мы до этого не владели. Условно говоря, где стояли роты нашего батальона, где сидели в окопах на первой линии обороны, сейчас эти окопы и блиндажи уже считаются тылом», — рассказал боец.

Видео дня

Он добавил: ВСУ удалось продвинуться, в частности, благодаря штурмовикам, которые сделали «сверхважный шаг», выбив россиян с позиций, которые они занимали.

«Это не исключает того, что под Бахмутом сейчас идут тяжелые бои. Враг применяет все, Градами бьет прямо по городу… Тяжелые бои продолжаются. Но первое: Вооруженные силы продолжают держать оборону», — сказал Фирсов.

Сейчас оккупанты пытаются обойти со стороны Соледара и прорваться там, продолжил он. Военный считает, что этот район будет «одним из самых горячих».

В вечерней сводке за 30 октября в Генштабе заявили, что россияне не прекращают ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. В американском Институте изучения войны (ISW), что армия РФ снизила темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября, предположительно, после удара ВСУ.