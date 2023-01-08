Российские войска далеки от оперативного окружения Бахмута — ISW 8 января, 08:46 Дым поднимается над Бахмутом после обстрела города российскими оккупантами во время провозглашенного Путиным «рождественского перемирия», 7 января 2023 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Несмотря на «достижения» российских войск в Соледаре Донецкой области, российские оккупанты все еще далеки от оперативного окружения Бахмута, говорится в свежем анализе Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что «достижения» российских войск в Соледаре не свидетельствуют о неминуемом окружении Бахмута, вопреки утверждениям российских источников.



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Даже если верить российским военным блоггерам, утверждающим, что войска РФ ведут бои в окрестностях Раздолевки (примерно 6 км северо-западнее Соледара), они все еще далеки от оперативного окружения Бахмута, отмечают в ISW.

Как объясняют аналитики, для того чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в Бахмуте, оккупанты должны как минимум установить контроль над трассой T0513 Северск-Бахмут (в настоящее время 7 км к западу от самой отдаленной точки подтвержденного наступления России в районе Соледара) и достичь автомагистрали E40 Славянск-Бахмут (13 км от самой отдаленной точки подтвержденного российского наступления в районе Соледара).

«Учитывая, что в последнее время темпы продвижения на этом участке составляют максимум несколько сотен метров в день, очень маловероятно, что российским силам удастся скоординировать продвижение к этим опорным пунктам и перейти к окружению Бахмута», — отмечается в анализе.

Украинские силы в Бахмуте будут иметь доступ к линиям связи, даже если россияне перережут трассу Славянск-Бахмут, что делает всю дискуссию об окружении на этом этапе еще более странной, добавляют в ISW.