«Не исключаем любые сценарии». Глава Донецкой ОВА рассказал о ситуации в Бахмуте 7 февраля, 11:16 По словам главы Донецкой ОВА, сейчас Бахмут «держится» (Фото:Yan Dobronosov/Reuters)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, отвечая на вопрос о возможности захвата Бахмута российскими оккупационными войсками, заявил, что не исключаются «любые сценарии».



«Не исключаем мы любые сценарии. Но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на оборонных рубежах. И принимаются все максимальные меры, чтобы это не произошло», — сказал Кириленко в интервью Радио Свобода, комментируя угрозу захвата Бахмута.

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При этом он подчеркнул, что сейчас Бахмут «держится».

Однако главным приоритетом для командования являются жизни и здоровье украинских военных и «использовать защитников, как пушечное мясо, никто не будет», отметил глава ОВА.

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше уничтожить врага, чтобы его наступательный пыл был погашен», — добавил он.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.