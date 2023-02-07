«Не исключаем любые сценарии». Глава Донецкой ОВА рассказал о ситуации в Бахмуте

7 февраля, 11:16
Поделиться:
По словам главы Донецкой ОВА, сейчас Бахмут «держится» (Фото:Yan Dobronosov/Reuters)

По словам главы Донецкой ОВА, сейчас Бахмут «держится» (Фото:Yan Dobronosov/Reuters)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, отвечая на вопрос о возможности захвата Бахмута российскими оккупационными войсками, заявил, что не исключаются «любые сценарии».

«Не исключаем мы любые сценарии. Но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на оборонных рубежах. И принимаются все максимальные меры, чтобы это не произошло», — сказал Кириленко в интервью Радио Свобода, комментируя угрозу захвата Бахмута.

Видео дня

При этом он подчеркнул, что сейчас Бахмут «держится».

Читайте также:
Том Купер
Том Купер
Каким будет «большое российское наступление»

Однако главным приоритетом для командования являются жизни и здоровье украинских военных и «использовать защитников, как пушечное мясо, никто не будет», отметил глава ОВА.

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше уничтожить врага, чтобы его наступательный пыл был погашен», — добавил он.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.

https://www.youtube.com/watch?v=9sRe--Z20Qw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Бахмут Павел Кириленко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X