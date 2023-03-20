Под Бахмутом украинские военные обезвредили российских оккупантов несколькими снарядами — видео
ВСУ уничтожают российских оккупантов (Фото:t.me/DPSUkr)
Под Бахмутом украинским военным удалось обезвредить российских оккупантов несколькими снарядами.
Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram в понедельник, 20 марта.
"Пограничники под Бахмутом обезвредили российских наемников несколькими снарядами", - говорится в сообщении.
По словам главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, оккупанты захватили восточную часть Бахмута и пытаются полностью его окружить с севера.
14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».
Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.
Накануне командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.