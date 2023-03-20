Под Бахмутом украинские военные обезвредили российских оккупантов несколькими снарядами — видео

20 марта, 15:01
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ВСУ уничтожают российских оккупантов (Фото:t.me/DPSUkr)

ВСУ уничтожают российских оккупантов (Фото:t.me/DPSUkr)

Под Бахмутом украинским военным удалось обезвредить российских оккупантов несколькими снарядами.

Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram в понедельник, 20 марта.

"Пограничники под Бахмутом обезвредили российских наемников несколькими снарядами", - говорится в сообщении.

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По словам главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, оккупанты захватили восточную часть Бахмута и пытаются полностью его окружить с севера.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Накануне командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины

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