Под Бахмутом украинские военные обезвредили российских оккупантов несколькими снарядами — видео 20 марта, 15:01 ВСУ уничтожают российских оккупантов (Фото:t.me/DPSUkr)

Под Бахмутом украинским военным удалось обезвредить российских оккупантов несколькими снарядами.

Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram в понедельник, 20 марта.

"Пограничники под Бахмутом обезвредили российских наемников несколькими снарядами", - говорится в сообщении.

Видео дня

По словам главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, оккупанты захватили восточную часть Бахмута и пытаются полностью его окружить с севера.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Накануне командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.