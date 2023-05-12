За неделю ВСУ не потеряли ни одной позиции в Бахмуте, оккупанты понесли большие потери — Маляр 12 мая, 10:38 ВСУ продвинулись на 2 км на Бахмутском направлении (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

За текущую неделю ВСУ не потеряли ни одной позиции в Бахмуте, а российские оккупанты несут большие потери в боях за город.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, описывая реальную ситуацию на фронте на данном участке.

В своем Telegram она рассказала, что противник дает ложную информацию о нехватке оружия в украинской армии. По словам Маляр, так враг «преследует цель оправдать реальную ситуацию».

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Она также описала, что происходит на самом деле в районе Бахмута:

врагу не удалось реализовать свои планы;

враг понес большие потери живой силы;

украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км;

никакой позиции в Бахмуте на этой неделе ВСУ не потеряли.

10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на Бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км.

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий сообщал, что оккупанты в Бахмуте больше не продвигаются, а украинские контратаки участились.

9 мая командир тактической группы Азов Андрей Билецкий сообщил, что украинские военные фактически полностью уничтожили 6-ю и 8-ю роты российской 72-й бригады во время наступательных действий под Бахмутом.

Первым 9 мая о бегстве 72-й ОМБр ВС РФ из-под Бахмута и «500 трупах» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин. Позже 3-я ОШБр ВСУ это подтвердила.