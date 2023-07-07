Самая горячая сторона горячего города. Что происходит в Клещеевке — южной окраине Бахмута, становящегося ловушкой для десятков тысяч россиян
Украинский военный из 3-й Отдельной штурмовой бригады стреляет из американского гранатомета MK19 по позициям россиян вблизи Бахмута Донецкой области в начале июля 2023 года (Фото:Alex Babenko / AP)
Почему для ВСУ важно вернуть небольшое село на севере Донецкой области, объясняет военный эксперт Александр Коваленко.
Даже начало большого контрнаступления ВСУ не изменило местоположение самого горячего места на всей длиннющей — 1,2 тыс. км — линии фронта: им остался Бахмут, город на севере Донецкой области.
Сейчас в районе Клещиевки — селе к югу от Бахмута, продолжаются мощные бои. ВСУ уже несколько недель медленно продвигаются здесь, пытаясь перерезать трассу на оккупированную Горловку, а также охватить бахмутскую вражескую группировку со стороны Донецка.
На этом направлении украинские силы, как сообщил 6 июля спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый, удерживают инициативу.
Об успехе Сил обороны в районе Клещиевки говорил и спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
При этом командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский 5 июля сообщил о штурме позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. «Был захвачен ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы противника», — заявил он. То есть, город, который почти год захватывали россияне, может оказаться в настоящем окружении.
О том, что происходит вокруг Клещиевки сейчас, почему она важна, под чьим контролем высоты вокруг этого населенного пункта, о предпосылках для окружения россиян и влиянии событий на этом участке фронта на общий ход боевых действий NV поговорил с Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем группы Информационное сопротивление.
Далее — его прямая речь: