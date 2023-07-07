Самая горячая сторона горячего города. Что происходит в Клещеевке — южной окраине Бахмута, становящегося ловушкой для десятков тысяч россиян

7 июля, 07:19
NV Премиум
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Украинский военный из 3-й Отдельной штурмовой бригады стреляет из американского гранатомета MK19 по позициям россиян вблизи Бахмута Донецкой области в начале июля 2023 года (Фото:Alex Babenko / AP)

Украинский военный из 3-й Отдельной штурмовой бригады стреляет из американского гранатомета MK19 по позициям россиян вблизи Бахмута Донецкой области в начале июля 2023 года (Фото:Alex Babenko / AP)

Автор: Светлана Угнива

Почему для ВСУ важно вернуть небольшое село на севере Донецкой области, объясняет военный эксперт Александр Коваленко.

Даже начало большого контрнаступления ВСУ не изменило местоположение самого горячего места на всей длиннющей — 1,2 тыс. км — линии фронта: им остался Бахмут, город на севере Донецкой области.

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Сейчас в районе Клещиевки — селе к югу от Бахмута, продолжаются мощные бои. ВСУ уже несколько недель медленно продвигаются здесь, пытаясь перерезать трассу на оккупированную Горловку, а также охватить бахмутскую вражескую группировку со стороны Донецка.

На этом направлении украинские силы, как сообщил 6 июля спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый, удерживают инициативу.

Об успехе Сил обороны в районе Клещиевки говорил и спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

При этом командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский 5 июля сообщил о штурме позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. «Был захвачен ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы противника», — заявил он. То есть, город, который почти год захватывали россияне, может оказаться в настоящем окружении.

О том, что происходит вокруг Клещиевки сейчас, почему она важна, под чьим контролем высоты вокруг этого населенного пункта, о предпосылках для окружения россиян и влиянии событий на этом участке фронта на общий ход боевых действий NV поговорил с Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем группы Информационное сопротивление.

Далее — его прямая речь:

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Логистика Агрессия РФ Бахмут Война России против Украины силы обороны Клещиевка

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