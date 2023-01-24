«Были рукопашные бои в окопах». Как ТрО защищает Бахмут — рассказывают бойцы 109 бригады 24 января, 20:05 Украинские военнослужащие ведут огонь по российским позициям возле города Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Бахмутский батальон Сил территориальной обороны ВСУ держал позиции вокруг Бахмута с первых дней войны и отказывался выходить на отдых. Вчерашние шахтеры и школьные учителя делают то, на что не всегда решаются профессиональные военные.



В бахмутский батальон ТрО входят местные мужчины и женщины, которые защищают свой дом. Им отступать некуда.



«Батальон был сформирован по приказу президента, когда организовывали терроборону. К концу марта военкомат нам людей укомплектовал. Люди все местные, это Торецк, Краматорск, Славянск, Константиновка, Бахмут, Часов Яр. У многих уже не осталось ничего здесь, потому что территории захвачены, села все эти полностью уничтожены, поэтому люди мотивированы», — рассказывает заместитель командира батальона 109 бригады ТрО Анатолий Могила.



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Защищать родную землю хотели не только опытные военные, но и люди, не имевшие никакого опыта. Им с нуля пришлось учиться вести сражение и выживать в условиях войны на первой линии обороны.



«Сначала тяжело организовать людей, потому что большинство людей было вообще без боевого опыта, они не знали автомат с какой стороны держать, это факт. Гонял их на стадионе, показывал, как в помещении работать и это помогло. Ребята получили контузии, но вернулись живые» — делится воспоминаниями военный с позывным Крос.



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На бахмутском направлении воюют сильные и несокрушимые защитники, но каждый из них со своим характером, эмоциями и переживаниями. Раньше они были обычными людьми, теперь это смелые жители восточной Украины, которые одни из первых приняли удар врага.



«Я учитель. Всю жизнь я учусь. Даже, когда пришел в армию, я понял, что мои собратья — это те же дети фактически. С теми же капризами, привычками, эмоциями и почти ничего не изменилось с тех пор. Те же дети, только уже взрослые и мотивированные», — рассказывает командир минометного расчета с позывным Зауч.



Защищать родную землю бахмутскому батальону ТрО приходится не только в боях на расстоянии, но и в противостояниях один на один.



«С той стороны народ тоже не прост. У нас были практически рукопашные бои в окопах. То есть это люди, которые видят друг друга на расстоянии десяти метров и бросают друг в друга гранаты, пока всех не положат. Затем следующее следует наступление. То есть, людей своих они вообще не жалеют», — делится заместитель командира батальона.



Детальнее о том, как бахмутский батальон ТрО защищает восток Украины — смотрите в сюжете:

