«Раскатанные вдоль фронта». Почему количество войск окупантов звучит грознее, чем есть на самом деле — интервью с экспертом 15 мая, 16:28 NV Премиум Украинские военные недалеко от линии фронта в Запорожской области, 12 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Павел Нарожный, военный эксперт, рассказал в эфире Radio NV, как цифра более чем в 200 тысяч оккупантов вдоль фронта нивелируется его же длиной и как ВС Украины проводят локальные операции вокруг Бахмута.

— Давайте начнем с ситуации под Бахмутом. Очень оптимистичные сообщения о том, что уже несколько дней началось что-то с украинской стороны, когда начали разжимать «клещи» вокруг Бахмута в пригородах.

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За прошедший день сообщения от замминистра обороны Анны Маляр, что захватили наши защитники более десятка вражеских позиций. Мы понимаем, что это не операция стратегического уровня, но в принципе это важно. Что сейчас происходит под Бахмутом, что мы должны понимать?

— Во-первых, в самом Бахмуте что происходит. Россияне там действуют очень просто: они уничтожают абсолютно все дома. То есть если они видят дом, они по нему стреляют артиллерией, значит, там держит оборону украинская армия и ее надо уничтожить. Самих домов там осталось уже не так много, то есть там очень тяжело держать оборону. Вокруг — и с юга, и с севера — да, действительно Вооруженные силы атакуют.