Череватый подтвердил, что ВСУ перехватывают инициативу в районе Бахмута 19 мая, 16:49 Защитники Украины после боя в районе Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в пятницу, 19 мая, подтвердил, что украинские силы перехватывают инициативу в районе Бахмута и пытаются контратаковать.

Ранее Институт изучения войны заявил, что ВСУ удалось перехватить тактическую инициативу под Бахмутом в результате новых контратак — даже несмотря на ранние надежды Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера окружить значительную группировку украинских сил под Бахмутом.

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«Можно сказать, что да — есть определенный, скажем, элемент того, что мы перехватываем у них инициативу и пытаемся контратаковать», — сказал Череватый в эфире телемарафона.

Он добавил, что ситуация в городе очень тяжелая, но контролируемая. По словам Череватого, Бахмут остается приоритетной целью врага.

Спикер уточнил, что за сутки произошло 10 боестолкновений, 477 раз враг бил по украинским позициям, совершил девять авианалетов. По его данным, 141 оккупант был уничтожен, 220 получили ранения, один попал в плен.

«Враг продолжает проводить штурмы непосредственно в самом городе. Наши подразделения, где есть возможность, также давят на врага и продолжают продвижение по территории. В частности, за эти сутки на разных направлениях до 500 метров удалось пройти нашим защитникам», — сообщил он.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.

По словам Сырского, продвижение украинских военных на Бахмутском направлении является первым, но частичным успехом наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута.

Позже замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинским военным удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута.

18 мая в Минобороны Украины заявили, что Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута, в пригороде продвинулись до 1 км. Также защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях на западных окраинах Бахмута, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.