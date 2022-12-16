Бои за Бахмут и Авдеевку. Рахманин спрогнозировал развитие ситуации на самом горячем участке фронта 16 декабря, 13:36 Украинский танк и украинские военные в Бахмуте, 5 декабря (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Нардеп и член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Радио НВ спрогнозировал развитие ситуации на участке фронта под Бахмутом и Авдеевкой.

В эфире Радио НВ Рахманин сказал: «Если мы говорим об Авдеевке, там ситуация более контролируемая. На самом деле там идут тактические бои, иногда некоторые населенные пункты переходят из рук в руки. И в принципе, ситуация с Авдеевкой, еще раз повторяю, более контролируемая. Я бы сказал о том, что на сегодняшний день угрозы захвата врагом Авдеевки не существует».

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В Бахмуте, по его словам, ситуация сложнее.

«Продолжаются бои уже достаточно долго, по меньшей мере две недели, очень жесткие бои в районе Опытного, рядом с Авдеевкой. А также столкновения в окрестностях Бахмута. Там огромные потери у врага, достаточно значительные потери с нашей стороны», — рассказал нардеп, отметив, что ситуация, по его мнению, все-таки не является угрожающей.

При этом Рахманин отметил, что полной картины происходящего у него нет, и в районе Бахмута и Авдеевки ситуация постоянно меняется.

По его словам, прогнозировать дальнейший ход событий сложно еще и из-за того, что у украиских бойцов «есть определенные проблемы с боекомплектом».

«В частности, 122 и 152 калибр. Что существенно усложняет ситуацию для наших воинских частей и подразделений в этом направлении», — сказал нардеп.

14 декабря главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов сообщил, что под Бахмутом украинские военные уничтожили штурмовую группу вагнеровцев.

4 декабря спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

