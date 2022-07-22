Российские войска обстреляли Бахмут, в одном из колледжей возник пожар — фото 22 июля, 15:26 В результате обстрела начался пожар (Фото:dsns.gov.ua)

В пятницу, 22 июля, российские войска обстреляли Бахмут Донецкой области, в результате возник пожар в колледже.

Об этом сообщает ГСЧС.

В ведомстве заявили, что по прибытию на место спасатели установили, что в результате попадания получила повреждение кровля и возник пожар в двух учебных аудиториях Бахмутского индустриального колледжа на площади 100 м.кв.

Видео дня

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных на месте происшествия нет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.