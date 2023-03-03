Скорее всего, Бахмут будет оставлен: Рахманин назвал нынешние цели ВСУ в городе 3 марта, 15:19 Фрагмент ракеты на фоне поврежденного здания в Бахмуте 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV заявил, что, скорее всего, Вооруженные силы Украины покинут Бахмут, и рассказал о нынешних целях ВСУ в городе.

В интервью Radio NV Рахманин отметил, что ситуация вокруг Бахмута существенно усложнилась после того, как были захвачены Благодатное и Красная Гора, и стала очень угрожающей, когда несколько дней назад враг взял под контроль Берховку и Ягодное.

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«Бахмут охватывают с разных сторон: наступление-охват и с севера, и с юга. Подрыв дамбы на севере — это была попытка (и достаточно эффективная) приостановить наступление россиян для того, чтобы перегруппироваться и дать возможность нашим войскам подготовить новые рубежи обороны; немного сбить наступательный порыв россиян», — объяснил нардеп.

Он выразил мнение, что с военной точки зрения, защищать Бахмут любой ценой нелогично.

По словам Рахманина, ВСУ в Бахмуте будут пытаться достичь нескольких связанных между собой целей.

«С одной стороны, перемолотить максимальное количество врагов и заставить их использовать большую часть боеприпасов. Второе. Не допустить в любом случае коллапса линии обороны, потому что есть два разных подхода — есть организованное отступление, а есть — бегство. Понятно, что бегство нельзя допустить в любом случае, потому что это приводит не только к оставлению какого-либо населенного пункта, но вызывает проблемы в обороне в целом. Третий момент — это обеспечить подготовку новых укрепленных рубежей. Бахмут являлся одним из опорных пунктов второй линии обороны. Она, напомню, проходила по линии Северск-Соледар-Бахмут. Третья цель — обеспечить организованное отступление», — пояснил нардеп.

Он отметил, что за день или неделю такое отступление организовать невозможно.

«Поэтому всегда так делается: часть войск отступает на заранее подготовленные рубежи, а другая часть прикрывает этот отход. Насколько я понимаю (я не Генеральный штаб, у меня нет точной, достоверной информации), именно это сейчас и происходит», — сказал Рахманин.

3 марта стало известно, что подразделение аэроразведчиков Птахи Мадяра получило приказ о выходе из Бахмута.

28 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

