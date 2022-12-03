Бахмут. Для РФ захват города стал символической целью, но это будет иметь ограниченную оперативную ценность — разведка Британии 3 декабря, 11:08 Украинские военные ведут огонь из миномета в Бахмуте Донецкой области, 6 ноября 2022 года (Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade of the UAF via Reuters)

Россия, вероятнее всего, планирует окружить Бахмут в Донецкой области с помощью тактического продвижения на север и юг. Там считают захват города «символической целью».

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании за субботу, 3 декабря.

Там заявили, что Россия определила Бахмут как приоритетное направление своего наступления с начала августа 2022 года. Российские войска продолжают сосредоточивать значительную часть общих военных усилий и огневой мощи на примерно 15-километровом участке укрепленной линии фронта вокруг города.

Видео дня

В британской разведке предполагают, что в последние дни РФ могла немного продвинуться на южном направлении этого наступления: там оккупанты пытаются закрепить ограниченные плацдармы к западу от болотистой местности вокруг реки Бахмутка.

В то же время, по мнению британцев, захват города будет иметь ограниченную оперативную ценность для РФ, хотя потенциально позволит оккупантам угрожать крупным городским районам Краматорска и Славянска.

«Однако эта кампания стоила непропорционально дорого по сравнению с этими возможными достижениями. Существует реальная возможность того, что захват Бахмута стал для России прежде всего символической, политической целью», — подытожили в разведке.



Бахмут остается одной из самых горячих точек, где ведутся бои. 1 декабря спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что распространение российскими пропагандистами информации о микроуспехах в районе города смешны. Он подчеркнул, что украинские военные успешно противостоят россиянам и уничтожают большую по численности армию врага.

