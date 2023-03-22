На юге и севере Бахмута идут ожесточенные бои, оккупанты наступали на Авдеевку и Марьинку — Генштаб 22 марта, 19:35 Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 22 марта, на 392-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



российские оккупанты продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, самые ожесточенные бои идут на юге и севере Бахмута. Также враг наступал на Авдеевском направлении, пытаясь захватить Авдеевку и Марьинку;

за сутки оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, две ракеты попали в жилой дом, есть погибшие и раненые гражданские. Также враг нанес 41 авиаудар, использовав 21 беспилотник Shahed-136. Из них 16 были сбиты. В результате российского удара по территории общежития колледжа в Ржищеве Киевской области есть погибшие и раненые мирные жители, поврежден объект гражданской критической инфраструктуры в Житомирской области. Враг более 30 раз вел обстрелы из реактивных систем залпового огня;

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась;

ситуация не изменилась; на Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются сломать оборону защитников Украины, безуспешно пытались наступать в районах Макеевки и Белогоровки;

россияне пытаются сломать оборону защитников Украины, безуспешно пытались наступать в районах Макеевки и Белогоровки; на Бахмутском направлении наступательный потенциал оккупантов снижается. Войска страны-террориста продолжают попытки захватить город, теряя большое количество оккупантов, вооружения и техники. Силы обороны круглосуточно отбивают вражеские атаки в районах Бахмута, Богдановки и Предтечино;

наступательный потенциал оккупантов снижается. Войска страны-террориста продолжают попытки захватить город, теряя большое количество оккупантов, вооружения и техники. Силы обороны круглосуточно отбивают вражеские атаки в районах Бахмута, Богдановки и Предтечино; на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне безуспешно наступали в районах Новокалиново, Степового, Бердичей, Авдеевки, Ласточкино, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы;

россияне безуспешно наступали в районах Новокалиново, Степового, Бердичей, Авдеевки, Ласточкино, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы; на Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется;

враг обороняется; во временно захваченном Веселом Запорожской области оккупанты устроили военный госпиталь на территории детского сада;

во временно захваченной части Херсонской области российские оккупационные « власти» угрожают местным жителям с апреля перестать выплачивать пенсию, если у них нет российского паспорта;

власти» угрожают местным жителям с апреля перестать выплачивать пенсию, если у них нет российского паспорта; в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета оккупанты разогнали собрание преподавателей, которые выступали против принудительной паспортизации коллектива из-за указания оккупантов до 1 июня выдать всем работникам колледжа паспорта страны-агрессора. Преподавателям не дают уволиться;

за сутки авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу врага и 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла в Украине около 167 490 оккупантов, за последние сутки — около 920.