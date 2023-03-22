На юге и севере Бахмута идут ожесточенные бои, оккупанты наступали на Авдеевку и Марьинку — Генштаб
Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)
Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 22 марта, на 392-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- российские оккупанты продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, самые ожесточенные бои идут на юге и севере Бахмута. Также враг наступал на Авдеевском направлении, пытаясь захватить Авдеевку и Марьинку;
- за сутки оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, две ракеты попали в жилой дом, есть погибшие и раненые гражданские. Также враг нанес 41 авиаудар, использовав 21 беспилотник Shahed-136. Из них 16 были сбиты. В результате российского удара по территории общежития колледжа в Ржищеве Киевской области есть погибшие и раненые мирные жители, поврежден объект гражданской критической инфраструктуры в Житомирской области. Враг более 30 раз вел обстрелы из реактивных систем залпового огня;
- на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась;
- на Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются сломать оборону защитников Украины, безуспешно пытались наступать в районах Макеевки и Белогоровки;
- на Бахмутском направлении наступательный потенциал оккупантов снижается. Войска страны-террориста продолжают попытки захватить город, теряя большое количество оккупантов, вооружения и техники. Силы обороны круглосуточно отбивают вражеские атаки в районах Бахмута, Богдановки и Предтечино;
- на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне безуспешно наступали в районах Новокалиново, Степового, Бердичей, Авдеевки, Ласточкино, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы;
- на Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется;
- во временно захваченном Веселом Запорожской области оккупанты устроили военный госпиталь на территории детского сада;
- во временно захваченной части Херсонской области российские оккупационные «власти» угрожают местным жителям с апреля перестать выплачивать пенсию, если у них нет российского паспорта;
- в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета оккупанты разогнали собрание преподавателей, которые выступали против принудительной паспортизации коллектива из-за указания оккупантов до 1 июня выдать всем работникам колледжа паспорта страны-агрессора. Преподавателям не дают уволиться;
- за сутки авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу врага и 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла в Украине около 167 490 оккупантов, за последние сутки — около 920.